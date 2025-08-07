Politica Emil Constantinescu, omagiu pentru Rodica Coposu. Cea mai frumoasă amintire care i-a rămas în minte







Emil Constantinescu a transmis un mesaj de profund respect și condoleanțe la moartea Rodicăi Coposu, sora liderului PNȚCD Corneliu Coposu. Fostul Președinte al României în perioada 1996-2000 a subliniat importanța devotamentului Rodicăi pentru păstrarea memoriei fratelui său, Seniorul Corneliu Coposu și rolul său esențial în consolidarea democrației post-comuniste.

Emil Constantinescu a fost unul dintre cei care au cunoscut îndeaproape familia Coposu și valorile pe care aceasta le-a promovat în deceniile post-decembriste. În mesajul său, Constantinescu a evocat momentele în care Rodica Coposu, alături de sora sa Flavia, au păstrat cu devotament memoria fratelui lor, un simbol al rezistenței anticomuniste și al democrației.

Fostul președinte a amintit de importanța atitudinii și a responsabilității civice, valori promovate cu tărie de Corneliu Coposu și continuate de surorile sale.

După anunțul decesului Rodicăi Coposu, Emil Constantinescu, și-a exprimat condoleanțlee și a recunoscut contribuția sa în menținerea spiritului PNȚCD. Fostul a președinte a amintit de un moment de La înmormântarea fratelui său, Corneliu Coposu unde, au fost prezenți membri ai familiei regale, Principesa Margareta și Regina Ana, reprezentanți ai societății civile și foști colegi de luptă ai Seniorului.

Constantinescu a subliniat că, deși Corneliu Coposu nu a fost înmormântat cu onoruri naționale, moștenirea sa a rămas vie în inimile românilor și în angajamentul pentru o Românie democratică, cu sute de mii de oameni români care au participat la adunarea de doliu din Piața Revoluției, după o procesiune impresionantă.

Președintele Emil Constantinescu a evaluat semnificația eforturilor Rodicăi Coposu în contextul parcursului democratic al României. Prin rolul său de păstrătoare a memoriei și valorilor familiei sale și a frwtelui său, Rodica Coposu a contribuit la consolidarea unei atitudini politice ce transcend momentele istorice, modelând un spirit civic esențial pentru stabilitatea și progresul țării.

Constantinescu a transmis că Rodica va continua să traiască pentru el prin amintirile „prețioase” pe care cei doi le-au avut de-a lungul anilor, potrivit unui comunicat de presă realizat de Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului:

„Printre acestea, scrisoarea care a însoțit butonii de cămaşă ai lui Corneliu Coposu, pe care surorile Flavia și Rodica mi i-au dăruit în 19 noiembrie 2000, la aniversarea zilei mele de naștere: „Din puținele amintiri rămase de la Cornel, care v-a prețuit și v-a iubit mult”.