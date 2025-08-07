Social Steluţa Lucia Rodica Coposu, președinta Fundației Corneliu Coposu, a murit







Steluţa Lucia Rodica Coposu, sora mai mică a lui Corneliu Coposu și președinta Fundației care îi poartă numele, a murit la vârsta de 93 de ani. Anunțul a fost făcut de Ion-Andrei Gherasim, președinte executiv al Fundației „Corneliu Coposu”.

Potrivit mesajului publicat de acesta pe rețelele sociale, Steluţa Coposu era ultima descendentă directă a familiei Coposu. „Cu sufletul zdrobit de durere, vă anunţ că în dimineaţa aceasta (...) Steluţa Lucia Rodica Coposu a urcat la Cer să-i întâlnească pe toţi cei dragi ai săi”, a transmis Gherasim.

Fundația „Corneliu Coposu” a fost înființată pentru a păstra vie memoria fostului lider al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, iar Steluţa Coposu s-a implicat activ în promovarea valorilor democratice pentru care fratele său a militat.

Născută la data de 26 septembrie 1932, în comuna Bobota din județul Sălaj, Rodi Coposu a venit pe lume sub semnul zodiacal al Balanței – un simbol care, potrivit surorii sale, Flavia Bălescu Coposu, nu i-ar fi adus întotdeauna echilibru în viață. Cu toate acestea, nașterea ei a fost descrisă drept „marea bucurie” a familiei, o prezență luminoasă în copilăria celor apropiați.

Despre anii copilăriei, Flavia își amintește că Rodi era un copil liniștit, lipsit de pretenții, mereu zâmbitor, cu păr blond, bogat și ondulat, și două gropițe vizibile pe obrajii săi – imaginea unui copil pregătit parcă din timp pentru încercările vieții.

Educația sa a început în patru localități diferite, reflectând un parcurs școlar influențat de contexte familiale și istorice. Clasa I a fost urmată în satul natal, Bobota, clasa a II-a în comuna Coșlariu (județul Alba), clasa a III-a la Oarda de Jos, iar clasa a IV-a la Școala nr. 2 din Alba Iulia.

În perioada 1943–1944, a urmat cursurile Liceului de fete din Alba Iulia, iar ulterior, între anii 1944–1947, a fost elevă la Școala Centrală de fete din București, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din țară la acea vreme. Studiile liceale le-a încheiat între 1947 și 1951 la Liceul de fete nr. 12 din Capitală, cunoscut astăzi sub denumirea de Colegiul Național „Titu Maiorescu”.

În perioada 1951–1956, a urmat cursurile Institutului Politehnic din București, susținându-se financiar din bursa obținută, alături de sora sa, Flavia. Sprijinul reciproc între cele două surori a fost esențial pentru menținerea stabilității familiei în acea perioadă.

După finalizarea studiilor, și-a desfășurat întreaga carieră profesională în cadrul Institutului de Studii și Proiectări Energetice din București, unde a lucrat între anii 1956 și 1991.

În data de 17 iulie 1996, împreună cu Flavia Bălescu-Coposu, a fondat Fundația „Corneliu Coposu”, ca omagiu adus fratelui lor, Corneliu Coposu, decedat cu un an înainte. Inițiativa a avut ca scop păstrarea vie a memoriei acestuia și promovarea valorilor democratice pe care le-a susținut.

Pentru implicarea sa civică și angajamentul față de valorile promovate de familia Coposu, în anul 2009 a fost decorată, alături de sora sa, cu Crucea Casei Regale a României, distincție acordată de Majestatea Sa Regele Mihai I.

Despre rolul său în familie, Flavia Bălescu-Coposu spunea că a fost „un sprijin de nădejde”, dedicându-și resursele materiale și sufletești pentru binele celor apropiați și al tuturor celor care i-au cerut ajutorul. Potrivit acesteia, trăsăturile sale definitorii—generozitatea, empatia și simțul dreptății—reprezentau o moștenire de familie, pe care nu a păstrat-o doar pentru sine, ci a împărtășit-o celor din jur.

Informațiile privind data, ora și locul desfășurării slujbei de înmormântare vor fi comunicate în perioada următoare, a mai transmis Ion-Andrei Gherasim pe contul său de socializare.