Emil Constantinescu: Cardinalul Lucian Mureșan, un erou al unei credințe persecutate

Fostul președinte al României, Emil Constantinescu, l-a descris pe Cardinalul Lucian Mureșan – Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică – ca fiind o figură emblematică a unei credințe oprimată „într-o epocă de teroare a istoriei”, remarcându-i demnitatea, curajul, discreția și înțelepciunea, se arată în mesajul publicat pe site-ul institutlevant.ro.

„Astăzi, 29 septembrie 2025, Eminența Sa Cardinalul Lucian Mureșan este condus pe ultimul său drum pământesc de iubiții credincioși ai Bisericii Greco-Catolice Unite cu Roma și înaltele oficialități ale statului român, așa cum se cuvine unui erou al unei credințe persecutate, care s-a ridicat cu demnitate, curaj, discreție și înțelepciune spre lumina unei misiuni asumate și îndeplinite într-o epocă de teroare a istoriei, cinstind prin faptele sale memoria iluștrilor săi înaintași, Cardinalul Iuliu Hossu și Cardinalul Alexandru Todea”, se arată în mesajul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului semnat de fostul președinte Emil Constantinescu și transmis luni redacției evz.ro.

Potrivit fostului președinte Emil Constantinescu, „vârsta prea fragedă l-a făcut pe Lucian Mureșan să nu cunoască ororile închisorilor comuniste, împinse până la jertfa de sine, așa cum s-a întâmplat cu episcopii martiri beatificați de Papa Francisc pe Câmpia Libertății de la Blaj, la 2 iunie 2019, avându-l de-a dreapta sa. Dar a cunoscut oprimarea studiului teologic în clandestinitate, a hirotonirii și slujirii în clandestinitate, a hărțuirii permanente din partea Securității, în timp ce își masca misiunea și înalta credință prin îndeplinirea unor slujbe aparent mărunte”.

Emil Constantinescu a menționat că l-a cunoscut pe Cardinalul Lucian Mureșan „prin mijlocirea lui Corneliu Coposu și a familiei sale, prin mijlocirea Doinei Cornea și a familiei sale, cu toții credincioși greco-catolici”

„Cardinalul Lucian Mureșan, întâistătător al Bisericii Române Unite cu Roma, a devenit apropiat minții și sufletului meu, chiar dinainte de a-l cunoaște, prin mijlocirea lui Corneliu Coposu și a familiei sale, prin mijlocirea Doinei Cornea și a familiei sale, cu toții credincioși greco-catolici. Datorită lui Corneliu Coposu și Doina Cornea am înțeles că reconcilierea cu vecinii, reconcilierea între Biserici, reconcilierea între torționari și victime după decenii și chiar secole de rupturi și răni dureroase nu este numai o condiție a integrării României în lumea euro-atlantică, ci și o șansă a renașterii naționale, dusă dincolo de coordonate materiale spre principiile morale și valorile spirituale care au stat la temelia civilizației occidentale”, a punctat Emil Constantinescu.

Fostul președinte Emil Constantinescu a rememorat rolul central al reconcilierii interconfesionale în timpul mandatului său, subliniind sprijinul oferit de Cardinalul Lucian Mureșan în procesul de apropiere între Bisericile din România. Alături de acesta, și alți lideri religioși importanți – Patriarhul Teoctist și Monseniorul Ioan Robu – au contribuit la inițiativele de dialog și cooperare.

Un moment definitoriu al acestui efort a fost vizita istorică a Papei Ioan Paul al II-lea în România, prima vizită a unui Suveran Pontif într-un stat majoritar ortodox după Marea Schismă din 1054. În semn de apreciere pentru contribuția sa la acest demers, Lucian Mureșan a fost decorat, în anul 2000, cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Mare Cruce.

Comunitatea greco-catolică din România este astăzi în doliu, după trecerea în neființă a Eminenței Sale Cardinalul Lucian Mureșan. Într-un mesaj de condoleanțe transmis de Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, este evocată atât contribuția cardinalului, cât și simbolistica generației din care a făcut parte.

„Gândurile mele se îndreaptă astăzi spre comunitatea greco-catolică din România, spre episcopii și arhiepiscopii Bisericii Unite cu Roma, cărora le transmit condoleanțe pentru această grea pierdere”, se arată în mesajul publicat pe site-ul institutului.

Emil Constantinescu subliniază, totodată, tranziția dintre generații și provocările epocii actuale, într-un context internațional complex.

„Generația Eminenței Sale Cardinalul Lucian Mureșan și generația mea și-au încheiat misiunea istorică și au atins sau se apropie de încheierea misiunii lor pământești (...). Cu respect față de adevăr, credință și principiile morale cărora noi ne-am dedicat viața”, se maia rată în mesajul publicat pe site-ul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului