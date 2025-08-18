Politica Elena Lasconi, controlată la primărie de Curtea de Conturi. Nereguli la contabilitate și la consumul electric







Curtea de Conturi a fost sesizată asupra mai multor situații existente la Primăria Câmpulung, condusă de Elena Lasconi. Una dintre reclamații viza implicarea primăriței Elena Lasconi în alegerile prezidențiale. O alta era legată de consumul de curent electric.

A lipsit motivat și legal din primărie Elena Lasconi când s-a aflat în campanie electorală la prezidențialele din 2024? – a fost una din sesizările Curții de Conturi. Se dorea a se cerceta „regularitatea și corectitudinea modului de stabilire a drepturilor bănești acordate în perioada campaniei electorale”. Auditorii au descoperit că la începutul anului 2024, primărița Elena Lasconi figura în acte cu 72 de zile de concediu de odihnă neefectuate în anii anteriori. În baza legii, 20 dintre aceste zile i-au fost anulate, dar au rămas încă 50. La ele s-au adăugat cele 25 de zile, plus o zi de concediu suplimentar pentru efectuarea controlului medical anual, la care avea dreptul Elena Lasconi în anul 2024.

A consumat zilele de concediu de odihnă, plus 21 de zile de concediu fără plată, în perioada iulie-decembrie 2024. S-a constatat că Elena Lasconi nu a lipsit de la Primărie decât câte o zi sau trei-patru zile în continuu, doar perioada 21 octombrie-22 noiembrie 2024 a fost legată. Iar concluzia auditorilor a fost că totul s-a derulat conform legii, inclusiv în privința drepturilor bănești încasate de primăriță, scrie Jurnalul de Arges care a consultat raportul Curții de Conturi.

O altă sesizare a vizat probleme în contabilitatea Primăriei Câmpulung. Au fost auditate situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2024. S-au găsit situații de nerespectarea reglementărilor contabile în ceea ce privește operațiunile financiare aferente consumului de energie electrică. În raport se consemnează „supraevaluarea cheltuielilor efective din contul de execuție și a cheltuielilor operaționale din contul de rezultat patrimonial cu suma de 403.477 lei”.

Totodată, auditorii au descoperit faptul că programul de evidență contabilă nu este integrat cu toate celelalte aplicații computerizate disponibile, astfel încât unele informații se preiau cu notă contabilă manuală, ca acum cinci decenii, informează sursa citată.

Situație este amendabilă pentru că prezintă un risc de comitere a erorilor.

De altfel, în urma controlului, reprezentanții Curții de Conturi au identificat zece erori cu influențe semnificative, în cazul a opt dintre acestea deficiențele fiind remediate chiar în timpul desfășurării auditului.

Atât în timpul campaniei electorale, cât și înainte, primărița a fost acuzată de adversari că a dispus cum a vrut de bani alocați de Guvern pentru cea mai important arteră din oraș, numită Bulevardul Pardon.

Pentru cei șapte milioane de lei virați de Guvern în contul primăriei în anul 2021, cu destinația constând în finanțarea reabilitării Bulevardului ”Pardon”, inspectorii de la Curtea de Conturi au constatat că banii au fost cheltuiți pentru scopul invocat și așa cum prevede legea.

Neregulile descoperite de Curtea de Conturi trebuie să fie remediate până la finalul acestui an. Este vorba de situația cu finanțele pentru energie electrică, cât și cea a excluderii din vizorul controlului financiar preventiv a unor operațiuni financiare derulate de Muzeul Municipal Câmpulung și Liceul cu Program Sportiv.

Dacă nu se respectă recomandările auditorilor, nu se întâmplă mai nimic, au aflat jurnaliștii argeșeni. Schimbarea legislației privitoare la competențele Curții de Conturi au făcut ca concluziile asupra unei activități financiare dezastruoase să rămână doar pe hârtie, fără autosesizarea altor instituții.