Alegeri 2024, rezultate. Elena Lasconi, nou mandat la primăria Câmpulung Muscel. Scor zdrobitor







Elena Lasconi, câştigă un nou mandat la la primăria Câmpulung Muscel cu un scor de de aproape 70 la sută, conform rezultatelor din majoritatea secţiilor de votare organizate în municipiu.

Cel mai mic scor electoral obţinut de Elena Lasconi într-o secţie este de 47,75% din voturi, existând şi secţii în care Lasconi a fost votată de peste 80% dintre alegători.

Așadar, Elena Lasconi a câştigat detaşat încă un mandat la Primăria Câmpulung, conform rezultatelor parțiale din secţiile de votare.

„Mulțumesc! Unii învață istorie, alții citesc istorie, NOI, ÎMPREUNĂ o facem. Încă nu s-a finalizat numărarea voturilor, însă în 23 de secții din 26 am obținut aproape 70 la sută pentru primar și la 23 secții din 26 am obținut peste 51 la sută pentru consiliul local. Continuăm cu fapte!”, a scris Elena Lasconi pe social media.

Conform rezultatelor parţiale făcute publice de Lasconi, ea va fi susţinuță de o majoritate şi în Consiliul Local.

Fosta jurnalistă, o nouă performanță

La alegerile precedente, fosta jurnalistă de la Pro TV a câștigat mandatul tot cu circa 70% dintre voturi, primarul în funcție luând atunci doar 4%.

Reamintim că Elena Lasconi a fost pe lista USR pentru alegerile europarlamentare însă, după ce a recunoscut public, din nou, că a votat „Da” la referendumul „pentru familie” din 2018, conducerea USR i-a retras numele.

„După declarația mea de ieri în care am fost sinceră și am spus că din punctul meu de vedere căsătoria este între un bărbat și o femeie, s-au inflamat toate rețelele sociale. Îmi pare rău. Niciodată nu am avut nimic împotriva relațiilor dintre persoanele de același sex. Nu am nimic împotriva unui parteneriat făcut legal pentru a avea aceleași drepturi. Singura sensibilitate pentru mine ca persoană este asta: cuvântul căsătorie”, scria Lasconi în noiembrie 2023.