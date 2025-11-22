Educație, prevenție și digitalizare! Dr. Florin Lăzărescu explică strategia CMSR pentru stomatologia românească

Colegiul Medicilor Stomatologi din România traversează o etapă de modernizare accelerată, odată cu lansarea platformei digitale MyCMSR și cu reforme interne menite să crească transparența, coerența profesională și să consolideze sănătatea orală ca prioritate națională. Sub conducerea dr. Florin Lăzărescu, CMSR își redefinește rolul într-o profesie în plină evoluție și se adaptează la exigențele tehnologiei, ale pacienților și ale mediului european.

De la preluarea mandatului, dr. Florin Lăzărescu și-a stabilit două direcții majore, anume modernizarea CMSR și promovarea unei stomatologii centrate pe pacient. „De când am preluat responsabilitatea de președinte al CMSR, prin votul colegilor mei, am urmărit permanent două direcții complementare: pe de o parte dezvoltarea profesiei și modernizarea Colegiului, dar urmărind permanent interesul pacientului și sănătatea orală a românilor”, explică el.

Sub această viziune, CMSR a trecut printr-un proces amplu de actualizare a regulamentelor, inclusiv prin introducerea noilor reguli referitoare la publicitatea în stomatologie, aliniate la standardele europene. Reforme interne importante au fost dublate de o preocupare constantă pentru componenta dedicată pacientului. Un pas definitoriu a fost realizarea Studiului Național privind Starea de Sănătate Orală a Românilor, care oferă pentru prima dată o imagine realistă și actualizată a nevoilor populației, devenind un instrument central în dialogul cu autoritățile și cu CNAS.

Pentru performanțele ultimilor ani, CMSR a fost inclus de Revista Capital în „Top Performeri din Sănătate” în 2025, ocazie cu care dr. Lăzărescu a vorbit despre direcțiile care vor modela viitorul profesiei.

Platforma digitală MyCMSR, lansată în toamna lui 2025, marchează unul dintre cele mai importante proiecte ale mandatului. Dr. Lăzărescu spune că digitalizarea reprezintă „un pas esențial spre un colegiu complet digitalizat și eficient”. Platforma oferă medicilor acces direct la evidența creditelor EMC, transmiterea documentelor, plata cotizației și alte servicii profesionale, iar implementarea este treptată, primii 250 de medici au fost înscriși în București, iar extinderea continuă în toate colegiile teritoriale.

În paralel cu digitalizarea, CMSR lucrează la reforma regulamentului privind Educația Medicală Continuă, astfel încât aceasta să devină mai diversificată și adaptată noilor forme de învățare. Iar un alt proiect cu impact major în 2025 este campania națională de promovare a sănătății orale în școli, derulată împreună cu UMF „Carol Davila” și UNATC. Scopul, explică președintele, este prevenirea afecțiunilor dentare încă din copilărie, prin educație corectă și formarea unor obiceiuri sănătoase.

De asemenea, CMSR lucrează la actualizarea tematicii pentru examenul de rezidențiat, împreună cu universitățile membre ale Alianței G6-UMF, pentru a asigura „coerența între pregătirea academică și pregătirea clinică”.

Viziunea de modernizare include și o reformă profundă a modului în care funcționează instituția. Dr. Lăzărescu subliniază că „activitatea CMSR se desfășoară într-un cadru organizat și transparent”, cu ședințele Consiliului Național anunțate public, iar documentele de lucru disponibile cu 72 de ore înainte. Hotărârile sunt publicate online, iar comunicarea cu membrii se face prin site, WhatsApp și rețele sociale.

Conducerea organizează frecvent întâlniri cu reprezentanții colegiilor teritoriale, tocmai pentru a adapta soluțiile la realitățile locale. O altă formă de deschidere o reprezintă organizarea ședințelor Consiliului Național în afara Bucureștiului, ultima ediție având loc la Iași, următoarea urmând să se desfășoare la Cluj. Toate proiectele, de la Codul Deontologic la Ghidul de bune practici privind publicitatea, de la reforma EMC la MyCMSR, sunt supuse consultării publice. „Încurajăm permanent comunitatea să ofere feedback, tocmai pentru ca instrumentele digitale și regulamentele să răspundă nevoilor reale ale medicilor”, spune dr. Lăzărescu.

CMSR își întărește prezența pe plan internațional prin aderarea la FEDCAR (Federation of European Dental Competent Authorities and Regulators) și asigură o voce pentru profesia românească în forurile europene. În același timp, congresele stomatologice din România devin tot mai competitive, reunesc lectori internaționali și asigură acces la tendințe globale. Un exemplu important este parteneriatul în premieră dintre Colegiul Medicilor Stomatologi din București și European Society of Cosmetic Dentistry (ESCD), prin care congresul CMSB de anul viitor va fi organizat în colaborare cu una dintre cele mai influente societăți europene de profil.

Dr. Lăzărescu își imaginează un colegiu complet digitalizat, eficient și conectat internațional. „Văd un Colegiu al Medicilor Stomatologi din România capabil să folosească tehnologia în sprijinul profesiei și al pacienților, fără a pierde esența valorilor care definesc medicina”, spune el. Pe termen lung, CMSR își propune să fie un actor activ în politicile publice de sănătate orală, ceea ce reduce inegalitățile și promovează prevenția în rândul populației.

Provocările nu lipsesc, de asemenea. Adaptarea profesiei la ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice, consolidarea accesului pacienților la servicii și păstrarea echilibrului între modernizare și etică medicală. Însă dr. Lăzărescu subliniază că „fiecare provocare reprezintă și o oportunitate”.

Președintele CMSR consideră că România are nevoie de o reformă profundă a sistemului de sănătate, susținută de investiții și de implicarea specialiștilor. Apartenența la UE și aderarea la OCDE sunt, în opinia lui, două pârghii fundamentale. „Uniunea Europeană ne oferă acces la instrumente financiare esențiale și la know-how european, iar aderarea la OCDE va oferi României date solide pentru politici publice performante”, explică el.

Direcțiile strategice ale CMSR, digitalizare, educație continuă, modernizarea profesiei și integrarea sănătății orale în politicile publice, sunt pe deplin armonizate cu aceste perspective.