După ministrul „Ferarri”, Sănătatea are un nou „Bulă”

Care este prima chestie pe care o face un ministru nou numit, care nu prea știe ce să facă la modul serios și substanțial în domeniul peste care s-a trezit pus vătaf? Păi, ce să facă și el? Stă de vorbă cu un consultant de imagine care îl învață să anunțe un război pe cea mai emoționantă și derizorie temă cu putință. Dacă este la Finanțe, anunță că-i va stârpi pe barmanii care nu plătesc impozit pe ciubucul primit la nota de plată. Dacă este la Educație, se duce peste învățători, în timpul orelor, ca să-i prindă cu glasul ridicat peste vacarmul țâncilor din clasele primare. Și tot așa, în funcție de ceea ce scrie pe mandatul mult râvnit.

Nu face excepție nici tânărul medic numit la Sănătate, medicul fără vreo specialitate, Alexandru Rogobete. S-a impus din primele zile, nu cu vreo idee de reformă a sistemului, unul cu multe hibe, ci cu o cruciadă împotriva concediilor medicale. Zice că a numărat el vreun milion de concedii medicale date cu ușurință de medici, care însumează vreo 30 de milioane de zile de concediu medical. Deja a dat de veste că este cu sabia scoasă:

„O spun clar și ferm: toleranță zero pentru fraudarea concediilor medicale! Am trimis Corpul de Control al Ministerului Sănătății împreună cu Corpul de Control al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în teritoriu pentru o acțiune comună de verificare în detaliu. Nu este normal și este complet imoral ca un sistem întreg să ia din banii dedicați spitalelor, din tratamentele bolnavilor și să finanțeze vacanțele unor angajați care beneficiază nejustificat de concedii medicale fictive.”

A făcut și un grafic din care a băgat de seamă că „Pe cifrele din anul 2024 vedem aproximativ un milion de concedii medicale eliberate, în condiții care par suspecte. Vorbim despre aproape o treime din toate concediile medicale eliberate.” A mai observat din același grafic o „recurență în care sute de mii de concedii medicale sunt eliberate, într-un mod suspect, fix în proximitatea zilelor de week-end și a sărbătorilor legale.”

După care, în final, Zang!, concluzia și promisiunea: „Pe cifrele din anul 2024 vedem aproximativ un milion de concedii medicale eliberate, în condiții care par suspecte. Vorbim despre aproape o treime din toate concediile medicale eliberate. Verificăm temeinic și acționăm.”

Dacă medicul Alexandru Rogobete ar fi apucat să lucreze într-o specialitate medicală cât de cât, acolo - rezidențiatul pe ATI l-a abandonat în plină Pandemie, că deh, era cam nașpa toată ziua printre covizi în ultimă fază, ca să se ducă pe funcția de consilier în Ministerul Sănătății - ar fi descoperit că îmbolnăvirile către sfârșitul săptămânii de muncă sunt mult mai frecvente decât cele de lunea, marțea și miercurea, din motive care țin de mintea cocoșului.

A mai fost unul, tot ministru al Sănătății, Ion Bazac, zis „Ferrari”, asta pentru își făcuse rezidențiatul în vândutul mașinilor cu același nume. Nu Bazac, ci „Ferrari”. Medic cu tot atâta experiență clinică precum Alexandru Rogobete, Ion Bazac a reușit să fie și mai „Bulă” decât Rogobete. El a venit cu ideea ca polițiștii să-i verifice acasă pe cei aflați în concediu medical. În situația în care nu răspundeau la ușă, Bazac urma să le anuleze concediul și să le dea o amendă usturătoare. Până și polițiștii s-au prăpădit de râs. Un șef de sindicat de-al lor, l-a întrebat ce să facă polițistul, dacă omul este la farmacie, sau dacă este la maică-sa acasă, ca să-l îngrijească, sau dacă pur și simplu zace și nu aude soneria.

Nu exclud însă „de plano” că multe concedii sunt acordate de medici în baza unor argumente care nu țin strict de motive medicale acute, ci de starea cronică a pacientului. Orice medic cu practică la activ a avut pacienți cărora le-a acordat câteva zile de medical, în baza unor solicitări de tipul „dom doctor, nu mai pot de oboseală/de dureri de spate/de cap/de amețeală/de etc.”. Sau, „o am pe mama/tata/soția/copilul etc. în stare foarte gravă și trebuie să alerg cu ea/el prin spitale/operații/tratamente/etc”. Or fi și unii care mint, să fie păcatul lor. Dar nu cred că sunt mulți. Să arăt și de ce nu cred asta. În principal, pentru că suntem vai de mama noastră ca popor din punct de vedere al stării de sănătate.

La sfârșitul anului 2023, o ordonanță adoptată de Guvern, cu doar câteva zile înainte de Crăciun, ca să treacă neobservată, introducea o nouă taxă. Ar fi avut ca efect diminuarea cu 10% a sumei care era plătită celui aflat în concediu medical. Era o măsură menită să nemulțumească serios, chiar să înfurie, una din categoria „Ăștia iau și de pe vii și de pe morți”. Drept care, Guvernului îi trebuiau găsite și niște justificări care să pară cât mai morale. Le-au găsit. De vină sunt medicii de familie, care dau concedii cu ghiotura, și oamenii care muncesc, niște lepre care o țin din concediu medical, în concediu medical.

Ca să țină acel băsism de-a dreptul ordinar, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a fost asmuțită în controale la cabinetele medicilor de familie, ca să verifice numărul de concedii acordate. Pe de altă parte, sigisbeii de partid ai lui Marcel Ciolacu care apăreau pe la posturile de televiziune, aveau drept directivă transmiterea mesajului potrivit căruia „În primul trimestru din 2023, românii și-au luat peste 8,4 milioane de zile de concediu medical, echivalentul a 23.000 de ani”.

Astfel alese și prezentate cifrele puteau produce ceva impresie - phiii, 23.000 de ani! - de fapt, la o raportare corectă, cifrele de mai sus arată că în primul trimestru al anului 2023, fiecare salariat din România a avut nevoie de 1,5 zile de concediu medical. O dată la trei luni, statistic vorbind, fiecare om al muncii a avut nevoie de o zi și jumătate de stat la pat din cauze medicale. Nu mai vorbim de altă golăneală, faptul că a fost luată drept perioadă de referință primul trimestru al anului, intervalul din an cu cele mai dese îmbolnăviri cauzate de gripe și alte viroze.

La vremea respectivă am arătat că potrivit unor statistici serioase, nu a jegoasei propagande PSD-iste, care menționa niște cifre luate cu furca, doar ca să susțină încă o samavolnicie comisă împotriva nivelului de trai al populației, realitatea era cu totul alta. Eurostat arată că la nivelul Uniunii Europene, România este penultima țară din coada clasamentului privitor la „Cheltuielile pentru concedii medicale în 2020 (procent din PIB)”, cu 0.3% din PIB. Liderii clasamentului sunt Franța (14,9%), Finlanda (14,8%), Suedia (14,7%), Danemarca (13,6%), Estonia (13,2%) și Olanda (12,4%).

În privința chefului de muncă al românilor, același Eurostat indică faptul că România este țara din UE cu cele mai puține zile absentate de la muncă din motive medicale, cu doar 2,5%, adică de vreo 6-7 ori mai puține decât primele clasate, Franța, Finlanda, Suedia. Mai mult, anual românii muncesc cel mai mare număr de ore din aceeași UE. Nu în ultimul rând, starea de sănătate a românilor este una deplorabilă. Alături de bulgari, românii au cea mai scăzută speranță de viață din rândul locuitorilor din țărilor UE, una de 72,8 ani, cu 8 ani mai mică decât media europeană.

Este de mirare, ținând cont de cifrele absolut corecte menționate mai sus, că un român care are cea mai precară stare de sănătate și cea mai scurtă speranță de viață din UE apelează la medicul său, pentru câteva zile de concediu medical? Doar un șacal se poate mira de așa ceva.

La zi, noul ministru al Sănătății, a anunțat că a trimis în teritoriu Corpul de control al ministerului și pe cel al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru a verifica „în detaliu” situația concediilor medicale, având în vedere că anul trecut ar fi fost eliberate un milion de astfel de concedii, în condiții care „par suspecte”. Le doresc succes în verificarea milionului de documente medico-legale eliberate de medici și a milionului de beneficiari. Aș dori din toată inima ca tot milionul ăsta de pacienți să fie găsiți sănătoși-tun.