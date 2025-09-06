Social Bugetarii, greu de angajat în mediul privat, deși cererea e mare







Tranziția angajaților disponibilizați din sistemul public către mediul privat nu ar fi una ușoară, deoarece, spre deosebire de sectorul bugetar, companiile private funcționează într-un cadru mai competitiv, mai dinamic și mai puțin rigid, explică Melania Pop, managing partner la International Work Finder (IWF), firmă specializată în recrutare și plasare de personal. Ea atrage atenția că viitorii candidați trebuie să își ajusteze cu atenție atât așteptările legate de salariu, cât și modul în care privesc echilibrul dintre efort și beneficii într-o piață mult mai competitivă.

În contextul valului de disponibilizări din sectorul bugetar, premierul Ilie Bolojan a explicat că foștii angajați de la stat își vor putea găsi loc de muncă în mediul privat. El a adăugat că acolo există „locuri de muncă reale, unde banii se câștigă în mod cinstit”. Potrivit premierului, aceștia vor putea fi preluați cu ușurință de angajatori, având vedere deficitul de forță de muncă din România.

Melania Pop, Managing Partner la International Work Finder (IWF), recunoaște că, teoretic, mediul privat ar putea prelua o parte dintre angajații disponibilizați din sectorul public.

Cererea există pentru poziții variate, de la funcții de coordonare și TESA, până la lucrători comerciali sau reprezentanți de vânzări, notează Termene.ro. Totuși, ea subliniază că adaptarea la mediul privat nu va fi deloc un proces simplu.

„Totuşi, tranziţia nu ar fi una lină. Spre deosebire de sectorul bugetar, mediul privat este adesea mai competitiv, dinamic şi mai puţin standardizat. Pentru mulţi candidaţi, tranziţia ar presupune o schimbare de mentalitate şi dobândirea de noi competenţe, de la project management şi comunicare interdepartamentală, la eficientizarea timpului şi raportare”, a spus Melania Pop, conform Termene.ro

Melania Pop atrage atenția că tinerii sau cei dispuși la schimbare pot să se reorienteze profesional către domenii de viitor, precum IT sau inteligența artificială. Totodată, ea le recomandă bugetarilor care ajung în mediul privat să își recalibreze așteptările salariale.

„Viitorii candidaţi trebuie să îşi calibreze atent aşteptările salariale şi modul în care îşi imaginează raportul efort–beneficii într-o piaţă mult mai competitivă, unde salariile şi bonusurile sunt direct proporţionale cu rezultate concrete”, a mai spus ea.