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Dronă Gerbera, găsită în Marea Neagră lângă Costinești. Informațiile MApN

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Dronă Gerbera, găsită în Marea Neagră lângă Costinești. Informațiile MApNDrona. Sursa foto: Facebook/Mapn
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Din cuprinsul articolului

O echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a recuperat duminică din Marea Neagră, în zona Costinești, o dronă de tip Gerbera. Aparatul fusese observat în urma unei sesizări făcute la 112, iar verificarea pirotehnică a arătat că nu avea încărcătură explozivă.

Dronă Gerbera, găsită în Marea Neagră lângă Costinești

Un obiect plutitor observat în Marea Neagră, în apropiere de Costinești, a dus la mobilizarea Forțelor Navale Române și a structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că informația a fost primită duminică dimineață, după un apel la numărul unic de urgență 112.

Pentru verificarea situației, în zonă a fost trimis un elicopter Puma Naval.

Obiectul nu avea încărcătură explozivă

Elicopterul Forțelor Navale Române a participat la cercetarea zonei alături de mijloace ale Ministerului Afacerilor Interne. În timpul operațiunii a fost observat un obiect care semăna cu o dronă.

Ulterior, o echipă de scafandri de luptă EOD s-a deplasat la fața locului la bordul unei nave a Gărzii de Coastă. Militarii au identificat corpul unui aparat de tip Gerbera.

După identificare, specialiștii au făcut o evaluare pirotehnică a obiectului.

Verificările au stabilit că aparatul nu conținea încărcătură explozivă. Corpul dronei a fost apoi ridicat din apă și predat Gărzii de Coastă.

Dronă Gerbera

Dronă Gerbera. Sursă foto: captură video

Ce poate face o dronă Gerbera

Drona de tip Gerbera poate fi folosită pentru inducerea în eroare.

Aparatul poate avea însă și alte întrebuințări, inclusiv ca mijloc improvizat de atac. Acest tip de sistem poate fi folosit și pentru observare și culegere de informații.

Printre utilizările posibile se numără identificarea mijloacelor de apărare antiaeriană și monitorizarea impactului altor platforme aeriene.

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