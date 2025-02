Drăgușin, operat de urgență în Anglia. Ce a făcut Lucescu pentru el

Mircea Lucescu a realizat un gest admirabil pentru Radu Drăgușin, după ce fundașul echipei naționale a României a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate.

Conform surselor ProSport, selecționerul României l-a sunat personal pe Drăgușin pentru a se informa despre starea sa și pentru a-i oferi sprijin moral.

După accidentarea gravă a fundașului, Mircea Lucescu a decis să-l contacteze direct pe Radu Drăgușin. Verdictul medicilor care l-au evaluat pe jucător a fost sever: ruptura ligamentelor încrucișate.

Clubul Tottenham era conștient încă de joi seara că diagnosticul era aproape cert, dar a ales să păstreze informația confidențială din mai multe motive. Cei de la Spurs au dorit să obțină un ultim consult de specialitate și să nu pară disperați în negocierile cu alte echipe pentru achiziționarea unor fundași centrali, pentru a evita o creștere artificială a prețurilor.

Românul va fi operat sub supravegherea specialiștilor de la Tottenham, în Anglia, iar perioada de recuperare estimată este de cel puțin 6 luni. Este foarte probabil ca Radu Drăgușin să revină la forma sa anterioară meciului cu Elfsborg în jurul începutului anului 2026. Aceasta reprezintă o veste extrem de tristă pentru Mircea Lucescu, care conta pe Drăgușin pentru preliminariile CM 2026.

🚨⚠️ Radu Dragusin has torn his ACL, serious injury for the defender.

Tests confirmed what Tottenham staff felt from first moment, as @JackPittBrooke reports. pic.twitter.com/jMhMbhignk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2025