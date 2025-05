Monden Dragoș Bucur, despre experiența ca jurat la Românii au talent. Actorul a avut o revelație







Dragoș Bucur, prezentatorul emisiunii Visuri la cheie, a discutat despre experiența sa ca jurat la Românii au talent. Actorul, care a devenit parte din juriu în 2022, a vorbit despre așteptările pe care le avea înainte de a începe această colaborare. Bucur a mărturisit că, inițial, nu era familiarizat cu emisiunile Got Talent sau Românii au talent.

Dragoș Bucur: La Românii au talent lucrurile sunt puţin diferite

Întrebat despre experiența sa ca jurat în raport cu așteptările pe care le avea înainte de a începe, vedeta a afirmat că a fost plăcut surprins.

„Să ştii că a fost mult mai plăcută decât mă aşteptam. Şi zic de ce. Îmi era puţin teamă, la Visuri la cheie e un soi de ierarhie stabilită acolo, în care eu sunt prezentator, colegii mei care sunt arhitecţi, într-un fel, urmează tonul dictat de mine şi de regizor. Sau mai bine zis de regizor şi de mine.

Aici lucrurile sunt puţin diferite, pentru că suntem patru la masă şi dacă nu ne acordăm unul la altul unu cu altul într-un mod foarte ok şi nu ne armonizăm, lucrurile pot s-o ia razna. Şi mi-a fost teamă. De ce, pentru că ok, o cunoşteam şi pe Andra, şi pe Andi, şi pe Bobo, dar nu foarte bine şi nu profesional atât de bine şi nu ştiam la ce să mă aştept din partea lor şi mi-a fost teamă că o să înceapă un soi de luptă d-asta pe putere, care e mai mare, care e mai sus, care e mai amuzant, care e mai emoţionant, care spune lucruri mai deştepte.

Şi din prima zi lucrurile au fost clare. Nu există treaba asta, ba din contră, fiecare din noi are grijă de ceilalţi. Şi să ştii că mare parte din efectul pe care publicul îl simte e datorită acestei armonizări între noi patru”, a explicat juratul, pentru paginademedia.

Momentele preferate ale juratului

Când a fost întrebat despre momentele sale preferate și cele pe care le judecă mai dur, Bucur a afirmat că le preferă pe cele în care emoția este în prim-plan.

„Cred că cele preferate sunt cele în care emoţia primează şi în care văd că cei de pe scenă, concurenţii, îşi deschid sufletul. Alea mă ating pe mine şi sunt ceva mai exigent sau judec puţin mai aspru profesionişti”, a spus acesta.

Așteptările actorului

Prezentatorul emisiunii Visuri la cheie a menționat că, având în vedere surprizele din sezoanele anterioare, nu mai are așteptări pentru finala sezonului 15 al emisiunii Românii au talent.

„Am fost atât de surprins în sezoanele astea de ce am văzut în semifinale şi în finale, versus de ce am văzut în preselecţii, încât nu mai am aşteptări. Adică am văzut oameni foarte buni în preselecţii, care s-au prezentat rău de tot, dar rău şi nu vreau să dau nume.

Dar am avut câteva surprize neplăcute, bă şi invers, oameni pe care eu n-aş fi pariat, eu nu i-aş fi văzut în semifinale, care au rupt, aşa că nu ştiu, aştept să văd şi eu ca toţi toţi ceilalţi”, a mai spus acesta, pentru paginademedia.