Românii au talent. De la muncitor pe șantier la steaua industriei muzicale

Adrian Țuțu, câștigătorul emisiunii Românii au talent, povestește despre cum a ales să gestioneze banii câștigați în urma competiției, menționând că nu a urmat sfaturile celor din jur care îi recomandau să își cumpere o casă sau o mașină.

„Banii s-au dus rapid, dar am investit în carieră”

În loc să cheltuiască rapid premiul de 120.000 de euro pe achiziții, artistul a preferat să investească în propria dezvoltare profesională.

„Deși am fost sfătuit să îmi iau casă și mașină, am preferat să investesc în mine. Am lucrat cu producători mari, am furat meserie de la ei, pentru ca astăzi să ajung producător, să am propriul studio”, a declarat Adrian Țuțu.

Câștigurile sale nu s-au dus doar în educația sa muzicală, ci și în construirea unui viitor solid în industria muzicală.

El crede că aceasta a fost o alegere înțeleaptă, deoarece investițiile făcute în propria persoană l-au ajutat să își construiască o carieră de succes, iar astăzi are propria producție și colaborează cu alți artiști.

Renovarea apartamentului din Focșani

Unul dintre primele proiecte în care Adrian a investit banii câștigați a fost renovarea apartamentului de trei camere în care a copilărit, situat în Focșani. „Nu avea nici geamuri, era rău de tot, ca un ghetou. Imediat ce am luat premiul, ăsta a fost visul meu, să renovez apartamentul părinților”, spune artistul.

Acesta a alocat aproximativ 20.000 de euro pentru renovarea apartamentului, transformându-l complet, dar fără să adauge mobilier. După renovare, Adrian a ales să nu pună chiriași în apartament și a stat în el câteva luni, înainte de a se muta în București. „Am stat eu în el vreo șase luni, înainte să vin la București”, povestește el. Deși a sperat să vândă apartamentul, nu a primit nicio ofertă tentantă și nu a reușit să îl vândă la un preț satisfăcător.

Astăzi, locuiește cu chirie în București, alături de iubita sa, Loredana, și speră ca, într-un viitor apropiat, să reușească să vândă apartamentul din Focșani și să își cumpere o locuință în capitală. „Urmează să îl vând și să îmi iau o locuință în București. Până acum, nu am găsit o variantă bună de vânzare, pentru că a fost o perioadă scăzută în imobiliare, nu am fost mulțumit”, adaugă Adrian Țuțu.

Investițiile în cariera și imaginea personală

Pe lângă renovarea apartamentului, Adrian Țuțu a ales să investească o mare parte din premiul câștigat în cariera sa muzicală și în propria imagine.

El a deschis două studiouri în București, unul pentru producție muzicală și altul foto. „În acest studio am băgat vreo 7.000 de euro”, mărturisește Adrian, referindu-se la studioul de muzică pe care l-a creat pentru a-și înregistra piesele. De asemenea, el a realizat și un studio foto, pentru ședințele foto și proiectele vizuale.

„Mi-am făcut și un studio foto, dar nu ca afacere, ci pentru a-l folosi la diverse ședințe foto, dacă, de exemplu, trebuie să fac o copertă. M-a dus la vreo 4.000 de euro.”

Chiar dacă, în prezent, plătește chirie pentru apartament și pentru cele două studiouri, Adrian nu regrează nicio clipă cum a cheltuit banii câștigați. „Nu îmi pare rău că nu am ascultat acele sfaturi de a-mi lua casă și mașină. Mă simt împlinit cu investiția pe care am făcut-o în mine. Mi-am terminat liceul, pentru că eu am întrerupt școala în clasa a IX-a, ca să merg la muncă.