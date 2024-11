Monden Imagini din intimitatea Danei Nălbaru și a lui Dragoș Bucur. Viața s-a schimbat de când s-au mutat la sat







În urmă cu un an, Dana Nălbaru și Dragoș Bucur s-au mutat la țară, alături de copiii lor. Aceștia locuiesc în prezent într-o casă, cu o curte mare, în satul Moșteni-Greci din județul Argeș. Cei doi deja au făcut borcane de zacuscă, dulceață, gem și mai multe sortimente de murături pentru la iarnă. Ei le-au arătat fanilor și câteva imagini din cămara lor.

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur s-au pregătit de iarnă

„Nu păstrați țuica în plastic! Sunt materiale scrise care fac referire la această greșeală”/ „Cumpără și o damigeană că se păstrează mai bine. E mai bună țuica de la tine”, / „Bravo! Țuica nu se ține în bidoane de plastic. Transferați-o în sticlă de sticlă, îți ia miros de plastic”, au fost câteva dintre comentariile internauților.

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au spus că toată viața au trăit la oraș și că s-au săturat. Ei au declarat că s-au mutat departe de București pentru a se conecta cu natura și pentru a scăpa de aglomerație și superficialitate.

S-au mutat definitv din București

„Toată viața am trăit la oraș. Când eram mici, pe vremea lui Ceaușescu, mergeam la bunici, la țară. Cam asta făceau copiii pe vremea aia, nu existau prea multe alternative. Poate acesta este motivul pentru care am decis, în urmă cu un an, să ne mutăm la țară. Sau poate doar am simțit să ne întoarcem la origini, aproape de natură, de o viață simplă, departe de aglomerație și superficialitate. Și pentru noi, și pentru copiii noștri”, au spus cei doi.

Cum au luat această decizie

Aceștia nu regretă că au renunțat la București și speră să îi convingă și pe ceilalți să facă această schimbare. Ei au spus că ideea le-a venit în urmă cu trei ani, când au cumpărat o livadă într-un sat uitat de lume.

„Acum trei ani am cumpărat o livadă, într-un sat aproape uitat de lume, la o oră și jumătate de București. N-aveam atunci niciun plan serios, dar locul ne-a chemat și, cu timpul, am hotărât să renunțăm la viața de oraș pentru una la țară. Cu tot ce înseamnă aceasta din urmă. Am documentat mutarea și schimbarea noastră iar din această toamnă vă vom arăta câteva din provocările prin care noi am trecut. Sperăm să-i încurajăm pe cei care vor o schimbare, viața e frumoasă!”, au transmis Dana Nălbaru și Dragoș Bucur.