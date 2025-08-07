Social Două turiste, urmărite de un mistreț în largul mării, în timpul unei vacanțe în Grecia. Video







O escapadă turistică în Grecia s-a transformat într-un moment tensionat pentru două tinere, aflate într-o plimbare cu barca în apropierea insulei Atokos. În timpul unei sesiuni de snorkeling în apele cristaline ale Mării Ionice, cele două turiste au fost surprinse de apariția neașteptată a unui mistreț.

Animalul sălbatic a fost observat înotând în larg, iar ulterior a început să se apropie de barca în care se aflau tinerele. Înregistrările video surprinse la fața locului arată cum mistrețul se îndreaptă rapid spre ambarcațiune, moment în care cele două turiste par vizibil speriate.

Incidentul s-a petrecut într-o zonă izolată, cunoscută pentru peisajele sale naturale și apele limpezi, frecventată de turiști pentru activități de relaxare și explorare marină.

Deși astfel de întâlniri cu animale sălbatice în larg sunt rare, acest caz a atras atenția pe rețelele sociale, imaginile devenind virale în scurt timp.

@rtl1025 🐗Una nuotata tranquilla si è trasformata in un momento di tensione per due influencer, che sono state inseguite da un cinghiale. È successo in Grecia, sull'isola di Atokos, nel Mar Ionio. 🎥 @aleks_jevtic ♬ suono originale - RTL102.5

Cele două turiste au trecut prin clipe de panică în apropierea insulei Atokos, după ce un mistreț a apărut brusc din apă și s-a îndreptat direct spre ele. Surprinse de apariția animalului sălbatic, una dintre fete a reușit să surprindă momentul cu telefonul mobil, în timp ce cealaltă poate fi auzită înregistrare strigând cu teamă: „Mișcă-te, vine spre tine!”.

În imaginile de mai sus se poate vedea cum cele două înoată rapid către barca lor, încercând să evite apropierea animalului.

Insula Atokos, situată în Marea Ionică, nu este locuită permanent de oameni, însă este cunoscută în rândul navigatorilor pentru populația de porci mistreți care trăiesc acolo. Deși originea exactă a acestora nu este clară, prezența lor în zonă este bine documentată.

Cele două tinere au reușit să se adăpostească la timp în barcă, fără a suferi răni. Cu toate acestea, experiența trăită a fost una intensă, care le va rămâne, cel mai probabil, mult timp în memorie.