Două organizații non-profit legate de magnatul tehnologic marxist Neville Roy Singham, care trăiește în prezent în China comunistă, nu s-au conformat cu un ultimatum al Congresului de a preda documente financiare, acuzându-i pe parlamentari că folosesc o anchetă privind influența străină pentru a le viza opiniile politice și a le încălca drepturile conferite de Primul Amendament, potrivit Fox News.

„The People's Forum Inc.”, un centru activist cu sediul în New York City, și BreakThrough News, o instituție media non-profit de extremă stânga, au răspuns în scrisori Comitetului pentru Căi și Mijloace al Camerei Reprezentanților, care a amenințat că îi va demite pe liderii lor - și pe Singham personal - dacă organizațiile nu se conformează citațiilor anterioare pentru a prezenta documente financiare.

„Forumul Poporului” a criticat ultima cerere a Congresului drept o „vânătoare de vrăjitoare condusă de MAGA”.

„BreakThrough News” și susținătorii săi acuză comitetul că vizează publicația din cauza relatărilor sale despre Israel și aplicarea legilor privind imigrația, în timp ce parlamentarii spun că ancheta se referă la finanțele și structura organizațiilor.

Confruntarea are loc în timp ce comitetul, condus de președintele Jason Smith, Republican din Missouri, investighează dacă milioanele de dolari care circulă prin rețeaua de organizații non-profit scutite de taxe a lui Singham sunt folosite pentru a promova interesele Partidului Comunist Chinez în Statele Unite.

Avocații au contestatacuzațiile comitetului de influență străină, subliniind referința la Singham, care locuiește în Shanghai.

„Domnul Singham este cetățean american”, au scris avocații.

Refuzul de a prezenta documentele ridică posibilitatea ca Singham să fie demis personal de anchetatorii Congresului, după ce comitetul l-a identificat printre 21 de potențiali martori, inclusiv directori de organizații non-profit, activiști și jurnaliști asociați cu cele două organizații și cu „Tricontinental: Institute for Social Research”, un think tank marxist cu sediul în Massachusetts, care nu a publicat un răspuns la ultimele solicitări.

Pe site-urile lor web, „BreakThrough News” și „The People's Forum” au îndemnat, de asemenea, susținătorii să doneze pentru a-și finanța apărarea juridică împotriva anchetei.

Ambele organizații au acuzat comitetul că și-ar fi schimbat în mod repetat raționamentul și că le-ar fi ignorat obiecțiile juridice, dar au spus că rămân deschise la solicitări mai restrânse.

Răspunsurile vin în contextul în care „BreakThrough News” a fost acuzată și de amplificarea, cu simpatie, a protestelor și tulburărilor recente din Europa, inclusiv a demonstrațiilor din Franța care s-au transformat în revolte violente, cu protestatari care au incendiat mașini și s-au ciocnit cu poliția.

Publicația finanțată de Singham a promovat o discuție online, „Revolta tinerilor din Europa”, declarând că „o rebeliune cuprinde Europa” și prezentând demonstrațiile ca o revoltă a tinerilor împotriva creșterii costurilor vieții, a austerității și a cheltuielilor militare.

Comitetul din Congresul SUA a arătat că Singham a direcționat banii prin intermediul unor companii-fantomă și al unor fonduri finanțate de donatori, ascunzând sursa inițială a contribuțiilor către cele trei organizații non-profit. Singham, un magnat tehnologic marxist născut în America, care locuiește acum în Shanghai, și-a vândut compania de software, ThoughtWorks, pentru aproximativ 785 de milioane de dolari în 2017.

O investigație anterioară a Fox News a urmărit cel puțin 278 de milioane de dolari de la Singham către șase organizații non-profit din SUA, care au servit drept centre de finanțare în cadrul unei rețele internaționale mai largi de grupuri activiste, organizații media și grupuri de experți care promovau cauze de extremă stânga, comuniste și pro-China.

Din această finanțare, 22,44 milioane de dolari au fost direcționate către „Forumul Poporului”, 16,76 milioane de dolari către „Tricontinental” și 1,098 milioane de dolari către „BreakThrough BT Media Inc.”, organizația-mamă a „BreakThrough News”.

Cele trei au primit aproximativ 40,3 milioane de dolari în total, potrivit investigației Fox News, pe care comitetul a citat-o ​​în corespondența sa anterioară.

Comitetul a declarat că examinează dacă legile fiscale existente protejează în mod adecvat împotriva influenței străine în sectorul non-profit și dacă Congresul ar trebui să consolideze aceste legi.

„Singham a investit milioane de dolari în aceste grupuri pentru a profita de sectorul non-profit american și a promova propaganda Partidului Comunist Chinez. Această sumă este publică. Ceea ce aceste grupuri luptă să ascundă este și mai îngrijorător”, a declarat Smith într-o declarație din 13 octombrie.

„Fie aceste organizații predau documentele, fie liderii lor vor răspunde la întrebările Comitetului sub jurământ”, a mai spus senatorul american.