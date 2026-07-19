Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va fi prezent duminică lafinala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina, disputată pe New Jersey New York Stadium, unde va înmâna trofeul echipei câștigătoare. În schimb, președintele Argentinei, Javier Milei, a anunțat că va urmări meciul de acasă, invocând motive de superstiție.

Prezența liderului de la Casa Albă la finală fusese anunțată încă de la începutul competiției de președintele FIFA, Gianni Infantino, care a confirmat din nou în această săptămână că Donald Trump va participa la ceremonia de decernare a trofeului.

La precedenta ediție a Cupei Mondiale, din 2022, trofeul i-a fost înmânat lui Lionel Messi de emirul Qatarului, șeicul Tamim bin Hamad al-Thani, alături de Gianni Infantino. În 2018, după finala găzduită de Rusia, Vladimir Putin a participat la ceremonia în care Franța a primit trofeul mondial.

Trump a fost prezent și la finala Cupei Mondiale a Cluburilor disputată vara trecută pe același stadion din East Rutherford, New Jersey, unde a înmânat trofeul formației Chelsea, fiind huiduit de o parte a spectatorilor.

Deși nu a asistat la niciun meci din actuala Cupă Mondială, Donald Trump a avut un rol important în timpul competiției.

Președintele american are o relație apropiată cu Gianni Infantino și, potrivit informațiilor apărute în presa internațională, a intervenit pe lângă șeful FIFA pentru revizuirea suspendării atacantului american Folarin Balogun, eliminat înaintea optimilor de finală. Ulterior, suspendarea a fost anulată, însă episodul a stârnit controverse în jurul echipei Statelor Unite.

În timp ce Donald Trump va fi prezent în tribune, președintele Argentinei, Javier Milei, a anunțat că nu va merge la finala dintre Argentina și Spania.

Liderul de la Buenos Aires a explicat că va urmări partida de la reședința prezidențială din Olivos, exact cum a procedat la toate cele șapte meciuri câștigate de Argentina la această ediție a Cupei Mondiale.

„Nici vorbă. Voi continua să urmăresc toate meciurile de la Olivos”, a declarat Milei pentru postul El Observador.

Întrebat dacă decizia are legătură cu superstițiile, acesta a răspuns afirmativ și a povestit că poartă aceeași geacă la fiecare meci.

„În ziua meciului cu Elveția mi-a fost foarte cald. Am dat geaca jos, iar ei au marcat. Am pus-o la loc și nu am mai dat-o jos niciodată”, a spus președintele Argentinei.

În Argentina, așa-numitele cábalas – ritualuri considerate aducătoare de noroc – sunt foarte răspândite în rândul suporterilor și chiar al liderilor politici.

Mulți fani poartă aceleași haine la fiecare meci, urmăresc partidele din același loc sau repetă anumite gesturi despre care cred că au contribuit la victoriile echipei naționale.

Potrivit presei argentiniene, tradiția potrivit căreia un președinte în funcție evită să fie prezent la meciurile decisive ale naționalei datează din 1990, după ce Carlos Menem a asistat la debutul Argentinei la Cupa Mondială, iar echipa a pierdut surprinzător în fața Camerunului. De atunci, liderii de la Buenos Aires au preferat să urmărească marile finale de la distanță.

La finala de la New Jersey vor fi prezenți și regele Felipe al VI-lea al Spaniei, regina Letizia, prințesa Leonor și infanta Sofia, precum și premierul spaniol Pedro Sánchez.

Potrivit informațiilor oficiale, Pedro Sánchez ar urma să aibă și o întâlnire cu Donald Trump, în contextul relațiilor tensionate dintre Washington și Madrid din ultimele luni.

În schimb, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a refuzat invitația la finală, purtătoarea sa de cuvânt precizând că nu poate participa din motive de agendă.