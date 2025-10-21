Social

Violonistul Varujan Cozighian a murit la 89 de ani

Violonistul Varujan Cozighian a murit la 89 de ani
Violonistul Varujan Cozighian a murit la vârsta de 89 de ani, potrivit unui anunț al Filarmonicii „George Enescu”. „Trupul neînsuflețit al maestrului Varujan Cozighian va fi depus în rotonda Ateneului vineri, 24 octombrie, între orele 9:00 - 12:00”, a mai scris instituția, într-o postare pe Facebook.

Filarmonica „George Enescu” a anunțat, marți, pe Facebook, că violonistul Varujan Cozighian, muzician român de origine armeană, a murit.

„Filarmonica George Enescu anunță cu profund regret încetarea din viață a violonistului Varujan Cozighian, muzician român de origine armeană de prim rang, din a doua jumătate a secolului XX, a cărui carieră a fost strâns legată de istoria instituției”, se arată în postarea instituției.

Potrivit reprezentanților, „trupul neînsuflețit al maestrului Varujan Cozighian va fi depus în rotonda Ateneului vineri, 24 octombrie, între orele 9:00 - 12:00”.

Violonistul a câștigat mai multe premii internaționale

Născut în 1936 la Constanța, Varujan Cozighian a absolvit Conservatorul din București, unde a studiat la clasa profesorului Garabet Avakian. De-a lungul carierei sale, acesta a obținut mai multe distincții internaționale, printre care se numără Premiul Ruggiero Ricci la Geneva și Premiul al III-lea la Concursul Internațional „George Enescu”.

Varujan Cozighian. Sursa foto: Facebook/Filarmonica George Enescu

În anul 1960, la vârsta de 24 de ani, acesta a fost numit concertmaistru al Filarmonicii din București, la invitația directorului de atunci, dirijorul George Georgescu.

„Timp de 22 de ani, a reprezentat un reper profesional și uman admirabil și memorabil, grație științei muzicale de cel mai înalt nivel - demonstrată cu autoritate atât în fața orchestrei, cât și în bogata activitate solistică și camerală - dar și a caracterului ireproșabil, demn, discret și întotdeauna gata să-i îndrume pe cei din jur”, a mai transmis sursa citată anterior.

Unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale, la Ateneul Român

Din anul 1982, Varujan Cozighian a contribuit la dezvoltarea Orchestrei Simfonice din Bilbao, unde a ocupat funcția de concertmaistru.

Un moment important al carierei sale a fost revenirea la Ateneul Român în 1994, când a susținut două concerte cu „Simfonia Spaniolă” de Edouard Lalo, lucrare cu care debutase în 1954.

