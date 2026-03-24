Doi minori, arestați la Anvers într-un caz de incendiere investigat ca posibil act antisemit

Două persoane minore au fost arestate în noaptea de luni spre marți la Anvers, în Belgia, în legătură cu un incident de incendiere investigat de autorități ca posibil act antisemit.

Informația a fost confirmată marți de un oficial belgian pentru Reuters, într-un context în care autoritățile din Belgia au anunțat deja măsuri suplimentare de securitate pentru protejarea obiectivelor evreiești din mai multe orașe.

Până în acest moment, detaliile privind identitatea celor doi minori și circumstanțele exacte ale incidentului nu au fost făcute publice. Reuters notează că ancheta este în desfășurare, iar cazul este analizat ca posibilă faptă motivată de ură.

Autoritățile nu au oferit deocamdată informații suplimentare despre locul exact vizat de incendiere sau despre amploarea pagubelor produse.

Arestările de la Anvers vin la scurt timp după ce Belgia a decis să mobilizeze militari pentru întărirea securității la obiective ale comunității evreiești.

Măsura vizează sinagogi și școli evreiești din orașe precum Bruxelles, Anvers și, ulterior, Liège. Decizia a fost luată după mai multe incidente recente care au ridicat nivelul de alertă în regiune.

Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a transmis luni un mesaj în care a subliniat poziția autorităților față de astfel de fapte. Oficialul a declarat:

„Spunem NU antisemitismului!”. În același context, el a afirmat că Anversul este „din nou puțin mai sigur... și comunitatea evreiască de asemenea”.

Cazul din Belgia este relatat în contextul mai larg al unor incidente similare petrecute în ultimele zile în mai multe țări europene. Agenția menționează un atac incendiar asupra unei sinagogi din Rotterdam și o explozie la o școală evreiască din Amsterdam, pentru care au fost arestați cinci suspecți.

Reamintim de incendierea a patru ambulanțe aparținând unei organizații evreiești în nordul Londrei, caz tratat de poliție ca infracțiune antisemită.

În cazul de la Londra, premierul britanic Keir Starmer a descris incidentul drept „un atac incendiar antisemit profund șocant”. Deși autoritățile britanice și cele belgiene tratează separat aceste dosare, succesiunea evenimentelor a dus la creșterea preocupărilor privind securitatea comunităților evreiești în mai multe state europene.

În ceea ce privește incidentul de la Anvers, informațiile făcute publice până marți dimineață rămân limitate. Cei doi minori au fost arestați în legătură cu incendierea, însă nu menționează dacă au fost formulate deja acuzații oficiale sau dacă au fost prezentate în fața unui magistrat.

De asemenea, nu au fost comunicate public nici eventuale motive invocate de anchetatori în afara suspiciunii de caracter antisemit al faptei.

Belgia găzduiește una dintre cele mai vizibile comunități evreiești din Europa de Vest, iar orașul Anvers este considerat unul dintre centrele sale importante. În aceste condiții, incidentul este urmărit cu atenție de autorități, în special în contextul în care măsurile de protecție în jurul instituțiilor evreiești au fost deja consolidate.