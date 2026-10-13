Republica Moldova. În timp ce liderul socialiștilor, Igor Dodon, se află la Moscova, colegii săi rămași acasă atacă guvernarea pentru prețurile ridicate la gaze. Deputații Grigore Novac și Vladimir Odnostalco acuză compania Energocom de achiziții costisitoare și cer o anchetă parlamentară.

Schimbul de acuzații a avut loc marți, 13 octombrie, după ce tariful la gazele naturale pentru consumatorii casnici a ajuns la 26,14 lei pentru un metru cub, cu TVA inclus. Socialiștii cer publicarea contractelor de achiziție și verificarea modului în care Energocom a cumpărat gazele pentru sezonul rece.

Într-o conferință de presă, deputații socialiști Grigore Novac și Vladimir Odnostalco au criticat modul în care au fost organizate achizițiile de gaze. Aceștia susțin că eventualele greșeli ale companiei de stat Energocom sunt suportate, în cele din urmă, de consumatori.

„În 2026, prețurile medii prognozate pentru perioada ianuarie–august sunt de 448 de euro, adică de peste trei ori mai mici. Iar tariful la noi este astăzi de peste 26 de lei. Cât se fură? Cât câștigă, sau mai bine zis, cât fură actualii guvernanți din buzunarele oamenilor?”, a declarat Odnostalco.

Socialiștii susțin că este necesară verificarea tuturor achizițiilor de gaze pentru sezonul rece 2026–2027. Ei cer să fie stabilite eventualele încălcări și persoanele responsabile.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a respins acuzațiile și a criticat momentul în care au fost lansate. Oficialul a făcut trimitere la vizita pe care delegația PSRM, condusă de Igor Dodon, o desfășoară în Federația Rusă.

„În mod așteptat, aflată în vizită la Moscova, delegația socialiștilor trimite acasă indicații ce conțin noi narațiuni preluate de la Kremlin, dar care nu prezintă nicio soluție reală”, a scris Junghietu într-o postare pe Facebook.

Ministrul a susținut că tariful ridicat este determinat în principal de scumpirea gazelor pe piețele internaționale. Potrivit lui Junghietu, costul gazului cumpărat de pe piață reprezintă o parte importantă din prețul final achitat de consumatori.

„Criza prețurilor la nivel mondial pune presiune pe tariful la gaz, care într-adevăr este mare pentru familiile noastre și pentru toată țara. Din cei 26 de lei cât e tariful pentru consumatori, 17.5 lei constituie costul gazului cumpărat de pe piață, care a crescut de peste două ori față de anul trecut”, a declarat Dorin Junghietu.

Ministrul Energiei susține că autoritățile nu vor reveni la aprovizionarea cu gaze dintr-o țară care sprijină agresiunea militară împotriva Ucrainei. Junghietu a apărat astfel orientarea Republicii Moldova spre achiziții de pe piețele europene și a respins mesajele socialiștilor privind relația cu Moscova.

În același timp, oficialul a declarat că procedurile de achiziție organizate de Energocom sunt transparente. Pentru aprovizionarea sezonului rece, compania a organizat 24 de runde de licitații. La acestea au participat 11 companii din opt țări.

„Energocom a făcut și face publice toate informațiile necesare despre procesele de achiziție a gazelor, iar ANRE a discutat în ședințe publice, transmise în direct, deciziile tarifare. Este o diferență fundamentală față de practicile netransparente din trecut, când contractele și negocierile cu Gazprom se purtau în mare parte în afara ochiului public”, a declarat ministrul.

Junghietu a mai precizat că autoritățile continuă să caute contracte de achiziție pe termen lung, cu preț fix. Totuși, potrivit lui, majoritatea furnizorilor europeni preferă mecanismele de stabilire a prețurilor legate de cotațiile bursiere.

Ministrul a afirmat și că reprezentanții organelor de drept au fost incluși în comisiile de achiziție. Astfel, verificarea procedurilor de către instituțiile competente este posibilă.

De la 1 octombrie, consumatorii casnici achită 26,14 lei pentru un metru cub de gaze naturale, cu TVA inclus. Tariful este cu 5,84 lei mai mare decât cel anterior.

Majorarea de aproape 29% a fost aprobată de ANRE pe 28 septembrie. Decizia a fost justificată prin creșterea costurilor de achiziție pentru ultimele trei luni ale anului, în principal pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Republica Moldova depinde de importurile de gaze naturale. Din acest motiv, fluctuațiile prețurilor de pe piețele externe se reflectă direct în costurile de aprovizionare și, implicit, în tarifele plătite de consumatori.