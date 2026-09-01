Doar 25% încredere în Justiție. Nicușor Dan: „Înseamnă că facem ceva rău”

Nivelul de încredere al populației în sistemul de justiție a ajuns la 25%, a declarat președintele Nicușor Dan la întâlnirea cu noii magistrați definitivi absolvenți ai Institutului Național al Magistraturii, promoția 2023-2025. Șeful statului a spus că această situație arată că există probleme care trebuie corectate de toate părțile implicate.

Nicușor Dan le-a transmis noilor magistrați că încrederea publică reprezintă unul dintre cei mai importanți indicatori pentru funcționarea sistemului de justiție.

Președintele a spus că justiția este un serviciu public și că nivelul actual al încrederii arată că sistemul are nevoie de corecții.

”Serviciul de justitie este public (..) şi cel mai important indicator este increderea oamenilor în sistemul de justiţie. Şi dacă încrederea este cum e azi, de 25%, înseamnă că toţi, împreună, facem ceva rău şi este ceva ce toţi impreună trebuie să corectăm”, le-a spus şeful statului noilor magistraţi.

Nicușor Dan a vorbit și despre relația dintre sistemul de justiție și zona politică, despre care a spus că va avea nevoie de timp pentru a ajunge la un echilibru.

Șeful statului a afirmat că, în timp, au existat probleme de ambele părți, de la neglijarea sistemului de către politic până la excese în zona salarizării și la campanii de blamare a întregului corp profesional.

”Mai este o relaţie care ne va lua un timp pentru a echilibra relaţia între sistemul de justiţie şi politic. Pentru că mai întâi a fost politicul care a neglijat, după care şi din partea asta la altă s-au petrecut nişte excese, mă refer în special la zona de salarizare, şi după care, cel mai grav, a început o campanie de blamare a întregului corp profesional. Şi asta, evident că nu e sănătos nici pentru o parte, nici pentru alta. Şi aici, din nou, şi dintr-o parte şi dintr-alta, avem de lucru, pentru că ăsta este sensul meseriei dumneavoastră, a găsi bunul echilibru în lucrurile pe care aveţi să le tranşaţi, principiul proporţionalităţii”, a mai spus Nicuşor Dan.

Președintele a spus că acest echilibru trebuie construit atât din interiorul sistemului, cât și în relația cu zona politică.

Nicușor Dan a afirmat că problema nu se limitează la percepția publicului. În opinia sa, există și un nivel redus de încredere al oamenilor din sistemul de justiție în propriul sistem.

”Sunt convins că lucrurile nu pot decât să evolueze în direcţia potrivită, sunt convins de multă bună credinţă. Trebuie doar să reuşim să aranjăm toate aceste bune credinţe individuale într-un sistem care să funcţioneze, pentru că, am spus mai devreme, există un grad redus de încredere a cetăţenilor în sistemul de justiţie. Dar, în opinia mea, există un grad destul de redus de încredere al oamenilor din sistemul de justiţie în sistemul de justiţie. Şi aici sunteţi câteva mii de oameni care trebuie să rezolvaţi intern această chestiune”, a subliniat el.