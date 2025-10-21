International

Doamna de Fier, trădată de proprul partid. Dezvăluiri făcute de fiica lui Margaret Thatcher

Doamna de Fier, trădată de proprul partid. Dezvăluiri făcute de fiica lui Margaret ThatcherMargaret Thatcher. Sursa foto: Wikipedia
În această săptămână se împlinesc 100 de ani de la nașterea lui Margaret Thatcher, una dintre cele mai influente figuri din politica britanică modernă.

Pentru a marca acest jubileu, fiica sa, Carol Thatcher, a acordat un interviu exclusiv pentru podcastul The Daily T, în care a oferit o perspectivă personală asupra vieții alături de prima femeie prim-ministru a Marii Britanii.

Viața în Downing Street

Carol Thatcher a împărtășit amintiri din copilăria sa petrecută în reședința oficială a prim-miniștrilor britanici. Ea a descris-o pe mama sa ca pe o persoană cu o etică a muncii remarcabilă și o abordare directă a puterii.

„Mama era extrem de disciplinată și aștepta același lucru de la cei din jurul ei”, a spus Carol. „Nu exista loc pentru slăbiciune în fața ei; totul era despre eficiență și rezultate”.

În ceea ce privește impactul politicii asupra familiei, Carol a menționat că retragerea lui Margaret Thatcher din funcție a fost un moment dureros.

„A fost ca o trădare din partea propriului partid”, a adăugat ea. „Chiar și după atâția ani, acest sentiment a rămas cu ea”.

Moștenirea și influența asupra femeilor în politică

Fiica fostului prim-ministru a subliniat că Margaret Thatcher a fost o sursă de inspirație pentru multe femei care au intrat în politică.

„Ea a demonstrat că o femeie poate ajunge în vârful politicii britanice, chiar și într-o eră dominată de bărbați”, a spus Carol. „Mulți politicieni de astăzi o consideră un model de urmat”.

În ciuda controverselor din timpul mandatului său, Carol a remarcat că figura mamei sale a rămas una respectată în cadrul Partidului Conservator.

„Chiar și cei care nu au fost de acord cu politicile ei recunosc impactul pe care l-a avut asupra țării”, a adăugat ea.

Privire intimă asupra moștenirii lăsate de Margaret Thatcher

Interviul cu Carol Thatcher oferă o privire intimă asupra unei perioade definitorii din istoria Marii Britanii. De la viața cotidiană din Downing Street până la moștenirea lăsată de Margaret Thatcher, fiica sa a împărtășit perspective valoroase despre o femeie care a schimbat cursul politicii britanice.

