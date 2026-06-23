Valul de restructurări masive din sectorul tehnologic global continuă să lovească puternic piața muncii. Gigantul american Oracle a eliminat aproximativ 21.000 de posturi la nivel mondial în ultimul an, o decizie strategică luată în contextul în care compania își reorganizează întreaga activitate în jurul inteligenței artificiale. Datele oficiale provin din cel mai recent raport anual al firmei, analizat de BBC.

Conform documentelor financiare, compania specializată în software și cloud computing mai număra în jur de 141.000 de salariați cu normă întreagă la data de 31 mai 2026. Scăderea este una drastică comparativ cu perioada similară a anului 2025, când gigantul tehnologic avea o forță de muncă de aproximativ 162.000 de persoane.

Reprezentanții corporației au explicat clar motivele care au stat la baza acestei restructurări de proporții. Tranziția către noile tehnologii automatizate și optimizarea proceselor interne sunt direct responsabile pentru disponibilizări.

„Implementarea tehnologiilor AI în operaţiunile noastre au avut ca rezultat, şi ar putea continua să aibă ca rezultat reduceri ale numărului de angajaţi”, se arată în raportul oficial al companiei.

Disponibilizările de la Oracle reprezintă aproximativ 13% din totalul forței de muncă a grupului. Această mișcare radicală se înscrie într-o tendință generală de pe piața de profil, unde marile corporații redirecționează bugete de miliarde de dolari dinspre personal spre dezvoltarea infrastructurii AI, în special pentru construcția și dotarea centrelor de date de ultimă generație.

Situația de la Oracle nu este un caz izolat în peisajul actual. Alte nume mari din Silicon Valley, precum Amazon sau Meta, compania-mamă a Facebook, au renunțat la rândul lor la mii de salariați în ultimele luni, după ce au ales să investească masiv în dezvoltarea inteligenței artificiale.

Platformele care monitorizează evoluția pieței muncii arată că, în ultimul an, peste 100.000 de specialiști din sectorul tehnologic și-au pierdut locurile de muncă la nivel global, pe fondul acestei schimbări de paradigmă economică.

Primele semne ale restructurării de la Oracle au apărut în primăvara acestui an. În luna aprilie, mai multe postări din mediul online semnalau concedieri masive în cadrul companiei, însă amploarea reală a fenomenului a rămas necunoscută până la publicarea bilanțului anual.

Raportul financiar scoate la iveală și efortul financiar uriaș presupus de această reorganizare. Oracle a achitat în ultimul an plăți compensatorii și alte costuri asociate restructurării în valoare totală de aproximativ 1,8 miliarde de dolari. Suma este semnificativ mai mare față de anul fiscal precedent, când costurile de restructurare s-au ridicat la 374 de milioane de dolari.

Compania Oracle a fost cofondată de miliardarul Larry Ellison, care ocupă în prezent funcția de director de tehnologie al firmei și care se menține în topul celor mai bogați oameni ai planetei.