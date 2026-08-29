Directorii de școli și celelalte cadre didactice aflate în funcții de conducere, îndrumare și control vor putea preda cel mult 8 ore pe săptămână, în cazul în care beneficiază de degrevare parțială. Pentru personalul de conducere din inspectoratele școlare, limita este de 6 ore pe săptămână.

Noile reguli sunt prevăzute de Legea nr. 182/2026, care modifică și completează articolul 208 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Actul normativ a fost adoptat de Senat, în calitate de for decizional, la 26 august și a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 723 din 28 august 2026.

Modificarea vine la doar câteva zile după ce Ministerul Educației și Cercetării stabilise, prin Ordinul nr. 4.690/2026, norme care permiteau un număr mai mare de ore de predare pentru anumite categorii de personal de conducere.

Legea stabilește că norma de predare pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare și control care beneficiază de degrevare parțială nu poate depăși 40% din norma didactică generală.

În cazul profesorilor de gimnaziu, liceu și postliceal, norma didactică prevăzută de lege este de 20 de ore pe săptămână. Prin urmare, limita introdusă prin noul act normativ este de maximum 8 ore de predare pe săptămână.

Pentru personalul de conducere din inspectoratele școlare, procentul este și mai redus: 30% din norma de 20 de ore, ceea ce înseamnă cel mult 6 ore de predare pe săptămână.

Legea prevede și că fracțiunile de oră rezultate în urma aplicării procentelor sunt rotunjite în minus, până la ora întreagă.

Astfel, noile plafoane sunt mai mici decât cele prevăzute de Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 4.690, semnat de ministrul Mihai Dimian pe 19 august 2026 și intrat în vigoare pe 27 august. Ordinul stabilea, în funcție de categoria de personal, posibilitatea unor norme de predare de 10, 12 sau 14 ore.

Prin modificarea articolului 208 din Legea 198/2023, se păstrează principiul potrivit căruia personalul de conducere, îndrumare și control poate fi degrevat total sau parțial de norma didactică.

Regulile concrete urmează să fie stabilite prin ordin al ministrului Educației și Cercetării, după consultarea federațiilor sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar.

Noutatea esențială este însă că ordinul ministerial nu mai poate stabili o normă de predare peste plafonul impus direct de lege: 40% din norma didactică pentru personalul de conducere, îndrumare și control și 30% pentru conducerea inspectoratelor școlare.

Legea prevede, de asemenea, că degrevarea poate fi totală sau parțială.

O altă prevedere introdusă prin actul normativ vizează persoanele desemnate de federațiile sindicale reprezentative care participă la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ. Acestea pot beneficia, la rândul lor, de degrevare parțială, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului.

Legea nr. 182/2026 abrogă și articolul LIX din Legea nr. 141/2025, prevedere care permitea, pentru anul școlar 2025-2026, o degrevare de până la 50% din norma didactică pentru personalul de conducere.

În locul acestei reguli temporare intră în vigoare noile plafoane stabilite prin Legea 182/2026.

Actul normativ aduce modificări și în ceea ce privește reorganizarea creșelor de stat cu personalitate juridică.

Termenul prevăzut inițial de Legea învățământului preuniversitar pentru reorganizarea acestora și arondarea lor unor unități de învățământ cu nivel preșcolar a fost prorogat până la 1 septembrie 2027.

Potrivit prevederii modificate, creșele de stat cu personalitate juridică trebuie reorganizate și arondate unor unități de învățământ cu personalitate juridică ce au nivel preșcolar cu program prelungit sau unor unități care au în structură învățământ preșcolar.

Există însă o excepție pentru creșele care au cel puțin 120 de antepreșcolari. Acestea se pot reorganiza ca unități de învățământ cu personalitate juridică proprie.

În mod obișnuit, modificările legislative din domeniul învățământului preuniversitar se aplică de la începutul anului școlar următor. În cazul Legii nr. 182/2026, această regulă este însă exceptată în mod explicit.

Actul normativ prevede că intră în vigoare la trei zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

Cum legea a fost publicată pe 28 august 2026, noile prevederi urmează să intre în vigoare la sfârșitul lunii august, practic chiar înaintea începerii anului școlar 2026-2027, care debutează la 1 septembrie.

Prin urmare, începând cu noul an școlar, limita legală pentru norma de predare a personalului de conducere degrevat parțial va fi de maximum 8 ore pe săptămână, iar pentru personalul de conducere din inspectoratele școlare, de maximum 6 ore.