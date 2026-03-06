Digi nu majorează prețurile și respinge oferta lansată de grupul spaniol Telefonica. Planurile companiei

Operatorul Digi Communications a dat asigurări că nu va majora tarifele serviciilor oferite și a respins orice ofertă de preluare, inclusiv scenariul unei achiziții de către grupul spaniol Telefónica. CEO-ul Serghei Bulgac a făcut anunțul la Madrid, în fața investitorilor instituționali, prezentând planurile de listare a operațiunilor Digi din Spania.

Conducerea Digi a arătat că modelul său de business se bazează pe pachete simple, servicii nelimitate și prețuri accesibile, gestionate integral intern, de la infrastructură la call-center. Această abordare reprezintă un avantaj competitiv în raport cu alți operatori europeni.

Contrar speculațiilor privind o eventuală majorare a tarifelor pentru creșterea veniturilor, Bulgac a afirmat că strategia companiei nu include acest pas, iar marjele existente sunt considerate „sănătoase”.

În paralel, Digi pregătește listarea operațiunilor din Spania, cu o majorare de capital estimată între 150 și 200 milioane de euro, pentru finanțarea extinderii pe piața spaniolă.

Operațiunea este coordonată de un consorțiu bancar format din Barclays, Santander și UBS, cu sprijinul Rothschild, iar lansarea ofertei publice este programată între sfârșitul lunii aprilie și sfârșitul lunii mai, inclusiv pentru investitorii de retail.

Conducerea a respins ferm ideea unei vânzări către Telefónica, grup care ar fi analizat o tranzacție evaluată la aproximativ 3,8 miliarde de euro, inclusiv datoria netă.

„Nu există niciun motiv pentru a vinde”, a precizat Bulgac.

Digi operează în România, Spania, Italia, Portugalia și Belgia, fiind recunoscută pentru politica sa agresivă de prețuri, care exercită presiune competitivă pe piața spaniolă.

La finalul anului trecut, grupul DIGI a finalizat preluarea serviciilor mobile preplătite și a unor active ale Telekom România. Directorul General al Digi România a anunțat atunci că utilizatorii de cartele preplătite Telekom vor fi integrați în rețeaua DIGI, considerată cu cea mai bună acoperire, și că li se vor oferi servicii de calitate superioară la prețuri competitive.

Digi a anunțat preluarea utilizatorilor de cartele mobile Telekom, împreună cu o parte din activele Telekom Romania Mobile Communication, inclusiv licențe de spectru și turnuri de telecomunicații.

Directorul general al Digi România, Serghei Bulgac, declara în perioada respectivă că tranzacția va extinde acoperirea, va accelera viteza serviciilor și va crește fiabilitatea rețelei.