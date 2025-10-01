Digi preia utilizatorii de cartele mobile Telekom. Migrarea începe din noiembrie

Grupul DIGI a anunțat că a finalizat tranzacția privind preluarea serviciilor mobile preplătite și a unor active aparținând Telekom România. „Le urăm bun-venit utilizatorilor de cartele preplătite Telekom în reţeaua DIGI, reţeaua cu cea mai bună acoperire, şi ne propunem să le furnizăm servicii de calitate superioară la preţuri competitive”, este mesajul transmis de Directorul General al Digi România.

Achiziția segmentului de cartele preplătite este însoțită de preluarea unor active ale Telekom Romania Mobile Communication, inclusiv licențe de spectru și turnuri de telecomunicații. Aceste resurse vor contribui la îmbunătățirea calității și valorii serviciilor oferite atât clienților actuali ai DIGI, cât și celor proveniți din portofoliul Telekom.

„În acelaşi timp, le mulţumim abonaţilor noştri pentru încredere şi îi informăm că această tranzacţie va îmbunătăţi calitatea serviciilor de voce şi date mobile, va extinde acoperirea şi va asigura servicii mai rapide şi mai fiabile. Tranzacţia face parte din planul nostru de dezvoltare strategică, prin care investim constant în reţea şi tehnologie de vârf pentru a oferi tuturor utilizatorilor acces la o conectivitate performantă”, a declarat Serghei Bulgac, Director General al DIGI Romania.

Clienții Telekom România care utilizează cartele preplătite vor primi notificări prin SMS privind trecerea la noul operator și continuarea serviciilor de comunicații mobile prin rețeaua DIGI.

Procesul de transfer al furnizării va fi derulat treptat, începând din luna noiembrie 2025. Utilizatorii vor beneficia de condiții comerciale cel puțin la fel de avantajoase ca până acum, iar creditul existent va fi menținut integral la momentul migrării către rețeaua DIGI.

Clienții Telekom se vor împărți între Vodafone și Digi

Vodafone a preluat de la Telekom, pentru suma de 30 de milioane de euro, portofoliul de angajați, clienții postpaid și business, rețeaua de magazine, precum și infrastructura tehnică.

În paralel, Digi a achiziționat, cu 40 de milioane de euro, segmentul de clienți prepaid, alături de licențele de spectru și turnurile de telecomunicații. Valoarea totală a tranzacției s-a ridicat la 70 de milioane de euro.

Finalizarea achiziției Telekom Romania Mobile Communications S.A. a fost anunțată oficial miercuri, 1 octombrie, după obținerea avizului Consiliului Concurenței.