Dietele hipocalorice și postul intermitent. Beneficiile și dezavantajele

Dietele hipocalorice și postul intermitent s-au dovedit a avea numeroase beneficii pentru sănătate, inclusiv întârzierea apariției bolilor legate de vârstă și prelungirea duratei de viață la oameni și la multe alte organisme. Un mod în care postul stimulează capacitățile regenerative ale celulelor stem intestinale, ceea ce ajută intestinul să se refacă după leziuni sau inflamații.

În studiul efectuat pe șoareci, cercetătorii de la MIT au identificat calea care permite această regenerare sporită, care este activată odată ce șoarecii încep „realimentarea” după post.

Ei au descoperit că, atunci când mutațiile canceroase au apărut în timpul perioadei de regenerare, șoarecii au fost mai susceptibili de a dezvolta tumori intestinale în stadiu incipient.

Omer Yilmaz, profesor asociat de biologie la MIT, membru al Institutului Koch pentru Cercetarea Integrativă a Cancerului de la MIT și autorul principal al noului studiu, spune că o activitate mai mare a celulelor stem în timp poate avea consecințe mai puțin favorabile. Sunt necesare studii suplimentare înainte de a formula orice concluzie cu privire la faptul dacă postul are un efect similar la om.

Celulele stem intestinale prezintă cele mai ridicate niveluri de proliferare la sfârșitul perioadei de repaus alimentar de 24 de ore și sunt, de asemenea, mai proliferative decât celulele stem intestinale de la șoarecii care nu au postit deloc.

Cercetătorii au descoperit că, atunci când celulele stem se află în această stare de regenerare ridicată, ele sunt mai predispuse să devină canceroase.

Celulele stem intestinale se numără printre celulele cu cea mai activă diviziune din organism, deoarece ele ajută mucoasa intestinului să se reînnoiască complet la fiecare cinci până la zece zile.

În acest studiu, cercetătorii au descoperit că, dacă activau o genă cancerigenă la șoareci în timpul etapei de realimentare, aceștia erau mult mai predispuși să dezvolte polipi precanceroși decât dacă gena era activată în timpul stării de post.

De asemenea, mutațiile legate de cancer care au apărut în timpul alimentației au fost mult mai susceptibile de a produce polipi decât mutațiile care au apărut la șoarecii care nu au fost supuși ciclului de post și alimentație.

Yilmaz a remarcat, de asemenea, că beneficiile regenerative ale postului ar putea fi semnificative pentru persoanele care urmează un tratament cu radiații, care poate deteriora mucoasa intestinală sau alte tipuri de leziuni intestinale. Laboratorul său studiază în prezent dacă suplimentele cu poliamine ar putea ajuta la stimularea acestui tip de regenerare, fără a fi nevoie de post, potrivit medicalxpress.com.