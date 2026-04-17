Dezbatere intensă în Italia. Se discută revenirea la energia nucleară

Italia ar trebui să își reconsidere poziția privind energia nucleară pentru a-și consolida securitatea energetică și stabilitatea economică, potrivit directorului executiv al International Energy Agency, Fatih Birol.

Declarația a fost publicată într-un interviu acordat publicației italiene La Stampa, pe fondul dezbaterilor tot mai intense privind viitorul energetic al țării.

Italia nu mai operează centrale nucleare și depinde în mare măsură de importuri de energie, inclusiv de electricitate produsă în centrale nucleare din țări vecine, precum Franța. Această dependență expune economia italiană la fluctuațiile pieței energetice și la riscuri geopolitice.

Potrivit lui Birol, lipsa resurselor energetice interne suficiente face necesară diversificarea surselor:

„Italia nu dispune de resurse energetice abundente și, deși performează foarte bine în domeniul energiei regenerabile, are nevoie și de producție stabilă și continuă”.

Energia nucleară este interzisă în Italia în urma referendumurilor din 1987 și 2011, organizate după accidente nucleare majore care au influențat opinia publică.

Cu toate acestea, guvernul italian lucrează în prezent la un nou cadru legislativ care ar putea permite revenirea la energia nucleară, în special prin tehnologii moderne, cum ar fi reactoarele modulare de mici dimensiuni (SMR).

Acest cadru legislativ este așteptat să fie supus aprobării parlamentului în lunile următoare, însă subiectul rămâne controversat în rândul populației.

Directorul IEA a subliniat că energia nucleară ar putea contribui la „prosperitatea economică, securitatea energetică și suveranitatea națională” a Italiei, dacă este evaluată atent, atât în forma tradițională, cât și prin noile tehnologii.

La nivel global, dezbaterea privind energia nucleară a fost relansată pe fondul tensiunilor geopolitice și al eforturilor de reducere a dependenței de importurile de petrol și gaze, inclusiv în contextul conflictelor recente din Orientul Mijlociu.

Pe de altă parte, organizațiile anti-nucleare atrag atenția asupra riscurilor legate de siguranță, costurile ridicate de construcție și durata mare necesară pentru finalizarea unor astfel de proiecte.

Italia se află într-un moment de decizie strategică în ceea ce privește viitorul său energetic. În timp ce energia regenerabilă continuă să se dezvolte, presiunile legate de securitate și stabilitate economică readuc în discuție opțiunea nucleară, într-un context intern și internațional tot mai complex.