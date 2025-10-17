Social

Explozia din Rahova readuce în prim-plan detectoarele de gaz. Când sunt obligatorii și cât costă

Explozia din Rahova readuce în prim-plan detectoarele de gaz. Când sunt obligatorii și cât costă
Din cuprinsul articolului

O conductă de gaz defectă, o scurgere neobservată sau simpla neatenție pot duce la incidente grave, așa cum s-a întâmplat în Rahova, unde deflagrația a ucis trei oameni și a rănit alți 13.  Deși mulți le consideră opționale, detectoarele de gaz au un rol esențial în prevenirea pericolelor, chiar dacă legea nu prevede obligativitatea instalării detectoarelor de gaz în toate locuințele.

Unde trebuie montate detectoarele

Legea nu prevede, în prezent, obligativitatea instalării detectoarelor de gaz în toate locuințele. Totuși, acestea devin obligatorii în anumite situații stabilite prin normativele tehnice. Potrivit Ordinului ANRE nr. 179/2015, detectoarele trebuie montate în încăperi închise unde există risc de acumulare a gazelor, precum bucătăriile, camerele tehnice cu centrale termice sau spațiile cu ventilație naturală insuficientă.

În cazul imobilelor noi sau al celor racordate recent la rețeaua de gaze, proiectantul poate impune montarea detectoarelor de gaz.

Cum funcționează detectorul de gaze

Detectorul de gaz este un dispozitiv electronic care monitorizează permanent calitatea aerului dintr-o încăpere. Este echipat cu senzori pentru metan sau monoxid de carbon, care se activează imediat când nivelul de gaz crește peste limita normală.

Când concentrația devine periculoasă, aparatul emite o alarmă puternică, de obicei de peste 85 de decibeli, iar modelele moderne pot opri automat alimentarea cu gaz printr-o electrovalvă. Unele variante avansate pot fi conectate la sisteme smart home sau de alarmare, trimițând notificări direct pe telefon.

În ultimii ani, numeroase explozii produse în locuințe au fost cauzate de scurgeri de gaz nedepistate la timp. Un detector montat corect poate emite un semnal de avertizare cu minute sau chiar ore înaintea unui incident, oferind timp pentru evacuarea locatarilor și alertarea echipajelor de urgență. De asemenea, aceste dispozitive reduc riscul de intoxicare cu monoxid de carbon, un gaz incolor și inodor, care poate fi fatal în doar câteva minute.

Recomandările specialiștilor

Specialiștii recomandă folosirea detectoarelor de gaz cu certificare CE și verificarea lor periodică. Acestea trebuie amplasate aproape de sursele de gaz, cum ar fi aragazul sau centrala termică. De asemenea, este important ca instalația de gaze să fie verificată anual de o firmă autorizată de ANRE. Gurile de ventilație nu trebuie acoperite, iar la apariția mirosului de gaz, reacția trebuie să fie imediată.

Detectoarele de gaz au, de regulă, o durată de viață cuprinsă între cinci și șapte ani. După acest interval, ele trebuie înlocuite, astfel încât instalația de gaze să funcționeze în condiții de siguranță, conform cerințelor legale.

Cât costă un detector de gaze

Potrivit site-urilor de specialitate, un kit complet de detecție, care include senzorul, electrovalva de gaz de 3/4 și montajul, costă aproximativ 450 de lei. Pentru un senzor de înaltă precizie, prețul poate ajunge la 690 de lei.

Unele platforme online oferă pachete formate din detector de gaz și electrovalvă de 3/4 la prețul de 369 de lei, cu montaj inclus. Pe internet pot fi găsite însă și modele moderne, dotate cu touchscreen și conexiune Wi-Fi, la prețuri de aproximativ 100 de lei.

