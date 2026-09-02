Republica Moldova. Tragedia de la Măgdăceşti, unde un bărbat şi-a omorât soţia, cu două ordonanţe de protecţie la mână, apoi s-a sinucis, reprezintă un eşec al autorităţilor. Deşi femeia, victimă a violenţei domestice, a depus plângeri şi a solicitat ajutorul autorităţilor, aceasta a primit protecţie doar pe hârtie.

În timp ce autorităţile de drept încearcă să calmeze spiritele încinse în societate, încercând să dreagă busuiocul şi să convingă contribuabilii că au activat corespunzător, în cazul de la Măgdăceşti apar detalii noi. Care scot la suprafaţă o problemă de sistem.

Demisia şefului Inspectoratului Naţional de Probaţiune, Viorel Sochircă, nu a putut calma spiritele. La fel cum nu a calmat spiritele nici promisiunea deputatei Doina Gherman că Guvernul va verifica cum funcţionează brăţările electronice.

Societatea din Basarabia are mai multe întrebări către autorităţi. Iar principala întrebare rămâne: câte femei mai trebuie să moară pentru ca statul să protejeze victimele violenţei domestice şi să pună capăt acestui fenomen.

O întrebare retorică care mulţi şi-o pun după cazul de la Măgdăceşti este dacă victimele violenţei domestice vor mai avea încredere în instituţiile statului şi vor mai avea curajul să denunţe agresorii.

Victima Ana Efros era „protejată” de o brăţară electronică pe care o purta soţul ei, Vasile Efros, cu care era în proces de divorţ. Prima dată Ana a cerut protecţie la 13 iulie. Pe care Judecătoria Criuleni i-a oferit-o la 16 iulie. Iar la 3 august Vasile a încălcat restricţia, sunând-o pe Ana. Cazul a fost înregistrat de ofițerul de urmărire penală. Dar se pare că nu a avut consecinţe pentru agresor.

La 24 august Ana a solicitat o nouă ordonanţă de protecţie, care a fost admisă a doua zi de Judecătoria Criuleni.

În aceeaşi zi, documentul a fost transmis de Biroul de Probațiune Criuleni către Direcția Monitorizare Electronică. Iar Inspectoratul de Poliție Criuleni a fost informat că bărbatul trebuie să se prezinte pentru instalarea echipamentului de monitorizare. Brăţara i-a fost instalată la ora 16:50.

Poliţiştii aşa şi nu au găsit brăţara.

Mai mult, semnalul GPS al echipamentului de monitorizare a dispărut chiar în ziua când lui Vasile Efros i-a fost aplicată brăţara. Semnalul SIM continua să transmită date, însă fără a indica locația bărbatului.

Acesta a fost contactat de inspectori și a spus că se află la Orhei și că se va prezenta personal la inspectorat. La ora 20:34, bărbatul a contactat Direcția Monitorizare Electronică și a anunțat că pleacă din Republica Moldova pentru patru-cinci zile.

Pe 31 august, inspectorul de la monitorizare ar fi încercat să îl contacteze pe Vasile Efros. Dar nu a răspuns.

Avocata Doina Ioana Străisteanu, specializată pe infracţiuni de violenţă în famile, crede că această brăţară nici nu ar fi fost aplicată. Agresorilor de familie nu le poate fi aplicată brăţara fără consimţământul lor. Aşa prevede legea. La fel, nu le sunt interzise deplasările peste hotare. Am abordat această situaţie în repetate rânduri, inclusiv la Parlament. Dar nu am fost auzită. În această situaţie, femeia supusă agresiunii domestice rămâne protejată doar pe hârtie. Nu şi în realitate”, a declarat apărătoarea pentru Evenimentul Zilei. De ce cine depinde siguranţa femeilor în Republica Moldova

Avocata Străisteanu a adus critici dure activităţii Poliţiei pentru că nu a reuşit să prevină tragedia de la Măgdăceşti. În acest context, apărătoarea a venit cu un mesaj public către ministrul de Interne, Daniela Misail-Nichitin.

Daniela, am avut un respect pentru că de multe ori am lucrat împreună pe acest segment (violenţa domestică n.r.). Noi am vrut un sistem puternic, care să prevină violenţa în familie. Noi am stabilit că în cazul unui risc eminent, judecătorul va emite ordonanţă de protecţie. Noi am pus termen de 24 de ore. Noi în lege am scris executare imediată. Spune-mi, te rog frumos mie şi tuturor celor pe care acest subiect îi interesează, cum e posibil ca, având încrederea a trei prim-miniştri, în continuare fiind ministră a afacerilor Interne, sistemul în care te regăseşti este incapabil să asigure executarea imediată a ordonanţei de protecţie. Cum adică pentru voi plângerile anterioare nu reprezintă un semnal de alarmă şi un imbold să ţineţi sub supraveghere această familie? La 16 iulie, când a fost emisă prima ordonanţă de protecţie, nu trebuia subalternul tău, inspectorul de sector să-l ia pe acest bărbat la evidenţă ca agresor? Oare nu există un ordin al MAI care explică prin instrucţiuni cum şi ce trebuie să facă? Există! Tot există! Au fost schimbaţi trei premieri. Tu ai rămas. Cumva-undeva ne laşi de înţeles, inclusiv şi mie, că poţi face faţă acestui sistem. Atunci de ce oamenii în comentarii ne scriu că şeful Inspectoratului de Poliţie Criuleni menţine dezordinea? Ca oricare femeie din această ţară, eu vreau să ştiu că eu, sora mea, fiica mea, nepoata mea şi toate femeile din această ţară sunt în siguranţă. Dacă această siguranţă depinde de un om în uniformă, care îţi este subaltern, eu te invit să depui un efort suplimentar ca ministră de Interne, ca acesta să fie ultimul caz când având o simplă plângere de la o femeie, o fată, un copil, să-şi facă datoria. Şi să nu-ţi fie milă să dai afară”, a fost mesajul avocatei Străisteanu pentru ministra de Interne.

Postul de televiziune TV 8, despre care se spune că este unul apropiat guvernării şi care ar obţine cu uşurinţă informaţii din surse oficiale, a relatat ieri într-o anchetă că fiica de 15 ani a nunţat pliţia prin telefon că tata vrea să o omoare pe mama. Iar după 17 minute, a sunat din nou ca să anunţe oamenii legii că mama nu mai este.

„În urma audierii singurului martor, poliția precizează că agresorul a revenit acasă ieri-dimineață, în jurul orei nouă. După câteva pahare date peste cap a ieșit din beci înarmat. A fost și momentul în care fiica lui de 15 ani a apelat la 112 declarând, că tatăl îi omoară mama. 17 minute mai tărziu, copila a mai telefonat o dată ca să anunțe că a rămas fără mamă, dar și că tatăl și-a pus capăt zilelor”, a relatat TV 8.

În cadrul anchetei, a fost solicitat şi Viorel Cernăuţeanu, şeful Inspectoratului General de Poliţie (IGP). „A depus anterior și alte plângeri vizavi de soțul său care aveau și alte elemente decât forma de violență în familie. Deci sunt cu alte subiecte de examinare”, a menționat șeful IGP.

Este un eșec grav instituțional acest caz…. Dar oare credeți ca Ministerul de Interne va investiga acest aspect? Nu cred. Într-o societate democratică, investigația era să urmeze împotriva instituțiilor responsabile de monitorizarea executării ordinului de protecție….. la noi, oare chiar nici acum nu se vor trezi? Agenția ce ne zice în acest caz? Care e poziția lor? Și la Falesti a fost un caz similar recent și ele nu încetează, dar se înmulțesc. Însă, de la tribuna și în rapoarte sună frumos ca Agenția și statul au progrese în prevenirea violenței domestice… dar faptele reale ne arată altceva”, a comentat avocata Violeta Gaşiţoi, avocata familiei Ludmilei Vartic, victimă a violenţei domestice. Faptul că Poliţia nu a intervenit după primul apel ca să salveze femeia, a pus pe jar societatea. Iar criticile au curs şuvoi. Mai ales că sectorul de Poliţie din Măgdăceşti, în care activează cinci poliţişti se află la o distanţă de două minute de mers pe jos până la gospoăria unde s-a produs tragedia.

A doua zi spre seară, Viorel Cernăuţeanu a venit cu o declaraţie în care afirmă că adolescenta a sunat la poliţie doar după crimă.

„Nu este adevărat. Apelul la 112 a fost efectuat la ora 09:16 și redirecționat către Poliție la 09:17. Poliția a reacționat imediat. Primii au ajuns la fața locului membrii echipei de reacționare operativă, care au izolat perimetrul și au oferit toate asigurările necesare”, a spus Cernăuţeanu.

Ultima declaraţie a şefului IGP a atras un val de critici şi mai dure.

Tragedia de la Măgdăceşti a ştirbit şi mai mult imaginea instituţiilor de drept, în special a Poliţiei. Mai mulţi locuitori din Măgdăceşti ne-au scris că şeful sectorului de poliţie din localitate, Vlad Suvac, ar fi muşamalizat mai multe cazuri de violenţă în familie.

O altă informaţie care a ajuns la noi, dar nu e confirmată oficial, e că ordonanţa de protecţie emisă pe data de 25 august nu ar fi ajuns la sectorul de poliţie din Măgdăceşti. La fel, nu ar fi fost înştiinţaţi nici asistenţii sociali din localitate.

Am reuşit să-l contactăm la telefon pe Vlad Suvac. Pe care l-am întrebat dacă la 31 august era informat despre ordonanţa de protecţie pe numele Anei Efros. „Nu vă pot spune. Sunt date cu caracter personal”, ne-a răspuns poliţistul.

I-am cerut să comenteze acuzaţiile oamenilor din sat, la care ofiţerul ne-a răspuns: „Sunt aberaţii. Nu ştiu de ce cred aşa”.

Iar la întrebarea de ce poliţia nu a intervenit atunci când adolescenta de 15 ani a sunat să ceară ajutorul, Suvac a refuzat să ne răspundă. „Adresaţi-vă cu o cerere în scris la Criuleni. Eu nu pot să vă răpund. Este un caz fierbinte”, a declarat poliţistul.