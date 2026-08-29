Uniunea Europeană se apropie de sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de numai 63%, cel mai redus nivel pentru sfârșitul lunii august din ultimii 13 ani, potrivit The Guardian.

Nivelul stocurilor este cu mult sub media de aproximativ 80% înregistrată în aceeași perioadă în ultimii ani și amplifică presiunea asupra pieței europene a energiei.

Situația este importantă deoarece rezervele acumulate în timpul verii reprezintă o componentă esențială a securității energetice în lunile reci.

Analiștii nu estimează, în acest moment, o penurie fizică de gaze în Europa, însă avertizează că nivelul redus al depozitelor poate duce la o volatilitate mai mare și la creșterea prețurilor în timpul iernii.

În ultima săptămână din august, depozitele de gaze ale Uniunii Europene erau pline în proporție de 63%, potrivit datelor citate de The Guardian. Dacă actualul ritm de reumplere se menține, Europa ar putea intra în sezonul de încălzire cu stocuri cu aproximativ o cincime sub media ultimilor cinci ani.

Greg Molnar, analist în domeniul gazelor și profesor universitar, a avertizat că nivelurile reduse ale stocurilor sporesc riscul unor fluctuații puternice ale prețurilor în timpul iernii.

O perioadă prelungită de frig sau intervalele cu producție redusă de energie eoliană ar putea crește suplimentar consumul de gaze și presiunea asupra pieței.

În mod normal, statele europene profită de lunile de vară pentru a cumpăra și depozita gaze, când consumul este mai redus, iar condițiile de pe piață sunt, de regulă, mai favorabile.

În 2026, procesul de reumplere a fost afectat de mai mulți factori. Printre aceștia se numără finalul rece al iernii precedente, consumul mai mare de gaze pentru producerea energiei electrice în timpul valurilor de căldură și perturbările exporturilor de energie din regiunea Golfului.

Războiul dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, a afectat exporturile de petrol și gaze din Orientul Mijlociu și a complicat aprovizionarea piețelor internaționale.

UE urmărește să atingă un nivel de aproximativ 80% al depozitelor până la începutul sezonului rece, însă ritmul actual de injecție a gazelor rămâne sub cel necesar pentru a recupera rapid diferența față de anii anteriori.

Presiunea asupra depozitelor se reflectă deja în piață. Prețul european de referință al gazelor a depășit în ultimele săptămâni 68 de euro pentru un MWh, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani și de peste două ori mai mare decât la începutul anului.

Traderii se așteaptă ca Europa să concureze mai puternic cu cumpărătorii din Asia pentru transporturile de gaze naturale lichefiate, pe măsură ce temperaturile scad și cererea sezonieră începe să crească.

Analiștii Goldman Sachs apreciază că, în lipsa reluării exporturilor importante din Orientul Mijlociu, prețul european de referință ar putea fi nevoit să depășească pragul de 100 de euro/MWh pentru ca Europa să atragă suficiente transporturi de GNL.

Problemele sunt mai evidente în anumite zone ale Europei de Vest. Germania, care are cea mai mare capacitate de stocare a gazelor din Europa, avea depozitele umplute doar aproximativ pe jumătate.

În Belgia, nivelul stocurilor era de circa 51%, iar în Țările de Jos de aproximativ 45%, potrivit datelor citate de The Guardian.

Există însă și state care au reușit să își refacă mai bine rezervele. Italia și Polonia au depășit nivelul de 80% al capacității de stocare.

Regatul Unit este privit ca una dintre piețele europene cele mai vulnerabile la volatilitatea prețurilor. Țara este un consumator important de gaze, însă dispune de o capacitate internă redusă de stocare și depinde într-o măsură semnificativă de importuri.

Bjarne Schieldrop, analist-șef pentru mărfuri la grupul bancar nordic SEB, a declarat că piața europeană a gazelor a intrat într-o perioadă de tensiune înaintea iernii, după ce speranțele privind o reluare rapidă a fluxurilor energetice prin Strâmtoarea Ormuz s-au diminuat.

Deocamdată, experții nu anticipează o lipsă fizică de gaze în Europa în sezonul rece. Principala preocupare este legată de prețuri: depozitele mai puțin pline înseamnă o dependență mai mare de importurile de pe piața internațională, într-un moment în care competiția pentru gazul natural lichefiat este în creștere.

Nivelul actual al depozitelor nu indică automat o criză de aprovizionare, însă reduce marja de siguranță a Europei înaintea sezonului rece. Evoluția temperaturilor, ritmul de reumplere a depozitelor și situația exporturilor din Orientul Mijlociu vor avea un rol important în stabilirea prețurilor la gaze în următoarele luni.

Pentru consumatori și economiile europene, principala miză va fi capacitatea pieței de a acoperi cererea de iarnă fără o nouă explozie a costurilor energiei.