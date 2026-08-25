România va trece mai ușor prin eventualele dificultăți de pe piața gazelor naturale din iarna următoare, în condițiile în care beneficiază de o producție internă importantă și de măsuri de protecție pentru consumatorii casnici, a scris, pe Facebook, secretarul de stat Cristian Bușoi.

Potrivit acestuia, România are în prezent cea mai mare producție de gaze naturale din Uniunea Europeană, iar situația urmează să fie consolidată odată cu începerea exploatării proiectului Neptun Deep, estimată pentru 2027.

Bușoi arată că populația este protejată prin mecanismul prevăzut de OUG nr. 12/2026, prin care producătorii sunt obligați să livreze anumite cantități de gaze din producția internă la prețul de 110 lei/MWh către furnizorii care deservesc consumatorii casnici și către producătorii de energie termică. Cantitățile destinate acestor categorii de consumatori au fost deja contractate, în principal prin efortul Romgaz, afirmă acesta.

Un alt avantaj al României îl reprezintă nivelul stocurilor de gaze. Potrivit lui Bușoi, țara se află peste media europeană în ceea ce privește gradul de înmagazinare și are obligația de a constitui un stoc de cel puțin 90% din capacitatea de înmagazinare.

Totodată, noile reguli europene introduc o anumită flexibilitate în ceea ce privește atingerea acestui nivel. Ținta de 90% trebuie atinsă în orice moment din intervalul 1 octombrie – 1 decembrie 2026, iar în cazul unor condiții dificile de umplere a depozitelor, nivelul poate fi redus cu până la 10 puncte procentuale. Comisia Europeană poate permite, în anumite condiții, încă cinci puncte procentuale de flexibilitate.

Bușoi avertizează însă că necesarul de gaze ar putea crește în perioada următoare, pe fondul intrării în sistem a unor noi capacități de producție de energie. El menționează proiectele de la Mintia, Iernut, Constanța și Arad, precum și creșterea numărului de consumatori casnici conectați prin programul Anghel Saligny.

În acest context, la ultimul Comandament pe gaz din luna august a fost recomandată accelerarea ritmului de înmagazinare și depășirea nivelului minim prevăzut de obligațiile legale, potrivit declarațiilor lui Bușoi.

În schimb, principala vulnerabilitate ar putea fi reprezentată de consumatorii industriali, care sunt expuși prețurilor de pe piața liberă. Bușoi consideră că trebuie identificate soluții de sprijin pentru aceștia, în limitele regulilor europene privind concurența și ajutorul de stat și ținând cont de posibilitățile bugetului național și de fondurile europene disponibile.

Declarațiile vin în contextul unei creșteri puternice a prețurilor pe piața europeană. Bușoi afirmă că, la 25 august, prețul gazului la hub-ul TTF era în jur de 68 de euro/MWh, cu aproximativ 16% peste nivelul de acum o lună și aproape dublu față de aceeași perioadă a anului trecut.

Printre factorii care au contribuit la această evoluție, Bușoi enumeră conflictul cu Iranul și perturbarea traficului prin Strâmtoarea Hormuz, care au afectat disponibilitatea LNG provenit din zona Golfului, competiția pentru gazul lichefiat american dintre Europa și țările asiatice, dar și nivelul mai redus al stocurilor europene.

De asemenea, consumul de gaze pentru producerea de energie electrică a fost influențat de temperaturile ridicate din această vară și de închiderea parțială sau totală a unor capacități nucleare.

Un alt factor îl reprezintă reducerea importurilor europene de gaze naturale din Rusia, măsură susținută de Uniunea Europeană prin politicile asociate REPowerEU.

Cristian Bușoi spune că evoluția pieței europene va fi urmărită în continuare la nivelul instituțiilor UE. El afirmă că situația și perspectivele pentru iarna următoare au fost discutate la Consiliul miniștrilor energiei din luna iunie, desfășurat la Luxemburg, iar subiectul urmează să fie reluat la reuniunea din septembrie de la Dublin.

„România va trece mai ușor prin această situație”, este concluzia lui Bușoi, care invocă producția internă de gaze, măsurile adoptate pentru protejarea populației și acțiunile preventive privind înmagazinarea.