Căruțele pot fi întâlnite încă pe unele drumuri din România, iar conducătorii auto se pot afla în situația în care circulă în spatele unui astfel de vehicul lent. Una dintre întrebările frecvente este dacă depășirea unei căruțe peste linia continuă este permisă de Codul Rutier 2026. Chiar dacă un vehicul se deplasează cu viteză redusă, șoferii trebuie să respecte regulile privind depășirea și marcajele rutiere. Astfel, șoferii trebuie să țină cont de câteva reguli înainte de a intra ïn depășire.

Potrivit legislației rutiere, depășirea reprezintă manevra prin care un vehicul trece înaintea altuia aflat pe același sens de mers, prin schimbarea direcției de deplasare.

Astfel, atunci când un conducător auto iese de pe banda sa sau intră pe contrasens pentru a trece de o căruță, bicicletă sau alt vehicul lent, manevra este considerată depășire.

Pentru ca aceasta să fie făcută legal, șoferii trebuie să respecte marcajele și indicatoarele rutiere. În cazul unei linii continue, fie simplă, fie dublă, depășirea nu este permisă.

Marcajul continuu este folosit, de regulă, în zone unde există un risc mai mare de producere a accidentelor, precum sectoare cu vizibilitate redusă, curbe, rampe sau apropierea unor intersecții și treceri pentru pietoni.

Codul Rutier 2026 nu stabilește o excepție prin care șoferii să poată depăși un vehicul lent încălcând marcajul continuu.

Prin urmare, depășirea unei căruțe aflate în mers nu este legală dacă presupune trecerea peste linia continuă. O astfel de manevră poate fi sancționată cu amendă și suspendarea dreptului de a conduce pentru 60 de zile, arată Promotor.

Există situații în care șoferii pot trece de un vehicul sau un obiect care blochează complet banda de circulație. Regula se aplică atunci când este vorba despre un obstacol staționat, iar deplasarea nu mai poate continua.

Manevra trebuie făcută doar după ce conducătorul auto se asigură că nu pune în pericol ceilalți participanți la trafic.

Astfel, dacă o căruță este oprită și blochează drumul, aceasta poate fi ocolită, inclusiv prin trecerea peste linia continuă, cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță.

Codul Rutier stabilește și anumite situații speciale privind depășirea unor vehicule lente.

„Se interzice depășirea vehiculelor pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri și în tuneluri. Prin excepție, pot fi depășite în aceste locuri vehiculele cu tracțiune animală, motocicletele fără ataș, mopedele și bicicletele, dacă vizibilitatea asupra drumului este asigurată pe o distanță mai mare de 20 m, iar lățimea drumului este de cel puțin 7 m”, stabilește legea circulației.

Chiar și în aceste situații, șoferii trebuie să se asigure că manevra poate fi efectuată fără riscuri.