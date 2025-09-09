Economie Deficitul de cont curent al României se adâncește







Institutul Național de Statistică a anunțat că, în perioada 1 ianuarie–31 iulie 2025, exporturile FOB au însumat 56,587 miliarde euro, iar importurile CIF au ajuns la 75,899 miliarde euro. Față de aceeași perioadă a anului trecut, exporturile au crescut cu 3,7%, iar importurile cu 4,5%.

Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) a fost de 19,311 miliarde euro, cu 1,272 miliarde euro (+7,1%) mai mare decât cel înregistrat între 1 ianuarie și 31 iulie 2024.

În iulie 2025, exporturile FOB au totalizat 8,9 miliarde euro, iar importurile CIF au ajuns la 11,537 miliarde euro, rezultând un deficit de 2,636 miliarde euro. Comparativ cu iulie 2024, exporturile au crescut cu 7%, iar importurile cu 2,4%.

În perioada 1 ianuarie–31 iulie 2025, cea mai mare parte a exporturilor și importurilor României a fost reprezentată de două grupe de produse: maşini și echipamente de transport, cu 47% din exporturi și 36,2% din importuri, și alte produse manufacturate, cu 27,3% la export și 28,4% la import.

În perioada 1 ianuarie–31 iulie 2025, schimburile de bunuri cu țările UE27 au atins 40,597 miliarde euro la exporturi și 54,747 miliarde euro la importuri. Aceste valori reprezintă 71,7% din totalul exporturilor și 72,1% din totalul importurilor României.

În perioada 1 ianuarie–31 iulie 2025, schimburile de bunuri cu țările din afara UE27 au atins 15,989 miliarde euro la exporturi și 21,151 miliarde euro la importuri. Aceste valori reprezintă 28,3% din totalul exporturilor și 27,9% din totalul importurilor României, a mai anunțat Institutul Național de Statistică.