Decizie neașteptată privind jaful de la Lurvu. Una dintre suspecte, eliberată

Curtea de Apel din Paris a decis eliberarea sub control judiciar a unei femei de 38 de ani implicate în jaful de la Muzeul Luvru.

Aceasta a fost arestată în urma celui de‑al doilea raid desfăşurat la finele lunii octombrie.

Conform anchetei, suspecta a fost reţinută în urma celui de‑al doilea raid, fiind pusă sub acuzaţia de complicitate la jaf organizat şi participare la o comunitate infracţională cu scopul comiterii de infracţiuni.

Mediatizarea desfăşurării anchetei arată că autorităţile franceze investighează în continuare identificarea organizatorilor şi circuitelor de vânzare a bunurilor sustrase.

Camera de anchetă a Curţii de Apel a dispus înlăturarea măsurii preventive a detenţiei şi eliberarea sub control judiciar a acuzatei.

Potrivit deciziei instanţei, femeia are interdicţia de a lua legătura cu presupuşii complici sau co‑perpetratori şi i s‑a interzis părăsirea teritoriului Franţei.

Pentru îndeplinirea acestei condiţii, trebuie să predea paşaportul la autorităţi.

Jaful în cauză a avut loc la data de 19 octombrie 2025, când infractori profesionişti au pătruns în sala Galerie d’Apollon de la Louvre şi au sustras opt piese de juvelărie de patrimoniu, parte din colecţia coroanei franceze.

Printre obiectele vizate s‑au numărat tiara şi colierul apartinând reginelor Marie‑Amélie şi Hortense, precum şi o coroană ce aparţinuse împărătesei Eugénie, soţia lui Napoleon III.

Autorităţile franceze au estimat că valoarea totală a bunurilor furate ar putea fi în jurul a 88 milioane de euro.

Deşi au fost arestaţi mai mulţi suspecţi, inclusiv femeia de 38 de ani, obiectele furate nu au fost încă recuperate. Procurorul de la Paris, Laure Beccuau, a afirmat că există indicii privind utilizarea pieţelor negre sau a canalelor internaţionale pentru tranzacţionarea bunurilor sustrase.

În paralel, incidentul a atras atenţia asupra slăbiciunilor existente în sistemul de securitate al muzeului şi asupra necesităţii unor revizuiri în structura protectorilor de patrimoniu.

Femeia de 38 de ani urmează să rămână sub control judiciar în timp ce ancheta continuă. Ancheta vizează nu doar identificarea tuturor actorilor implicaţi, ci şi localizarea bunurilor furate şi determinarea dacă există o reţea organizată care a orchestrat jaful.

Totodată, autorităţile lucrează la consolidarea măsurilor de protecţie în muzeu şi la prevenirea unor incidente similare în viitor.