De speriat! AIEA: Germania poate produce arme nucleare în câteva luni

Rafael Grossi, Directorul General al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), a atras atenția asupra potențialului tehnologic al Germaniei de a produce arme nucleare într-un interval scurt de timp, bazându-se pe infrastructura nucleară avansată și resursele necesare pe care țara le deține, potrivit declarației de pe X.

Într-un interviu acordat publicației poloneze Rzeczpospolita, oficialul a explicat că Germania dispune de facilități critice, precum reactoare de cercetare și centre pentru îmbogățirea uraniului, care, din punct de vedere tehnic, oferă posibilitatea fabricării materialelor necesare în construcția armamentului nuclear.

Germania, una dintre cele mai dezvoltate economii europene și membre influente ale Uniunii Europene, are o istorie complexă în domeniul nuclear, axată în special pe utilizarea civilă a energiei nucleare pentru producerea de electricitate și cercetare științifică. Însă, potrivit lui Grossi, infrastructura actuală a țării și tehnologiile de care dispune oferă cadrul necesar pentru un program nuclear militar, dacă s-ar decide acest lucru la nivel politic.

În cadrul interviului, directorul AIEA a menționat în mod special facilitățile de la Jülich, un centru recunoscut pentru activitățile de cercetare în domeniul nuclear, unde se desfășoară și procese de îmbogățire a uraniului – o etapă esențială în obținerea combustibilului nuclear cu grad ridicat de puritate, utilizabil ulterior în arme nucleare.

Această capacitate tehnică este însoțită de existența rezervelor proprii de materii prime, care, împreună, pot reduce semnificativ timpul necesar pentru dezvoltarea unui arsenal nuclear.

AIEA, ca organism internațional responsabil cu monitorizarea activităților nucleare și promovarea utilizării pașnice a energiei atomice, a reiterat importanța menținerii unui control strict asupra astfel de facilități pentru prevenirea proliferării armelor nucleare.

