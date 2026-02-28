De la tabiet la amenințare politică. De ce a fost interzisă cafeaua turcească timp de 13 ani

Puține băuturi au stârnit atâtea controverse de-a lungul timpului precum cafeaua turcească. Astăzi este privită ca un simbol al ospitalității și al tradiției, dar în trecut a fost considerată suficient de periculoasă încât să fie interzisă prin lege. Timp de 13 ani, consumul de cafea a fost interzis oficial într-unul dintre cele mai importante centre religioase ale lumii islamice, în contextul îngrijorărilor că ar putea favoriza discuții critice la adresa conducătorilor. În spatele acestei decizii s-au aflat controverse religioase, temeri politice și o realitate socială nouă, care schimba modul în care oamenii interacționau.

Deși poartă numele Turciei, cafeaua turcească își are originile în Yemen. În secolul al XV-lea, misticii sufi ar fi consumat cafea pentru a rămâne treji în timpul nopților de rugăciune. Băutura avea o funcție spirituală: ajuta la concentrare și la rezistența în fața oboselii. Odată cu extinderea Imperiului Otoman, cafeaua a pătruns rapid în marile centre urbane.

Momentul decisiv a venit în 1538, când sultanul Süleyman Magnificul a cucerit Yemenul. În mai puțin de un an, boabele de cafea ajungeau la Constantinopol, orașul cunoscut astăzi drept Istanbul, locul unde începe povestea propriu-zisă a cafelei turcești.

Modul de preparare a cafelei s-a distins rapid de alte practici cunoscute la acea vreme. În loc să fie lăsată la infuzat, cafeaua era fiartă direct în apă, într-un recipient mic din metal, cu mâner lung, cunoscut sub numele de cezve. Măcinată extrem de fin, aproape ca o pudră, cafeaua era încălzită lent, până când la suprafață se ridica o spumă groasă, apreciată și astăzi ca semn al unei băuturi pregătite corect. Lichidul nu era strecurat, astfel că zațul rămânea în ceașcă, contribuind atât la textura intensă, cât și la ritualurile care urmau după consum.

În jurul anilor 1550, la Istanbul au început să apară primele cafenele, transformând orașul într-un centru al noii culturi urbane. Aceste spații au devenit rapid locuri de întâlnire unde oamenii se adunau pentru a bea cafea, a purta conversații și a afla noutăți. Ele au introdus o formă diferită de socializare, oferind un cadru dedicat dialogului și schimbului de idei, în afara contextelor religioase sau comerciale tradiționale. Astfel, cafenelele au contribuit la redefinirea vieții sociale și la apariția unui nou tip de spațiu public.

Popularitatea cafelei turcești a stârnit însă suspiciuni în rândul liderilor politici, dar și în rândul conducătorilor bisericii. Noile spații de întâlnire, în care oamenii discutau liber și schimbau opinii, au început să fie privite ca locuri care ar putea alimenta spiritul critic la adresa acestora. Într-o epocă în care puterea era atentă la orice formă de organizare informală, conversațiile despre politică, religie sau deciziile conducătorilor nu erau întotdeauna tolerate. Simplul fapt că oamenii se adunau în mod constant pentru a dezbate idei ridica semne de întrebare.

În 1511, guvernatorul Meccăi, Hayır Bey, a decis interzicerea consumului de cafea, măsură care a rămas în vigoare timp de 13 ani. Oficial, hotărârea a fost justificată prin temeri legate de posibile excese sau influențe negative ale băuturii. În realitate, îngrijorarea era legată mai degrabă de efectul social al cafelei decât de proprietățile ei. Cafeaua devenise un pretext pentru întâlniri frecvente, iar aceste reuniuni erau percepute ca dificil de supravegheat și controlat.

Nici în alte regiuni lucrurile nu au stat diferit. În Imperiul Otoman, cafenelele au fost închise de mai multe ori, din motive similare, iar în Anglia secolului al XVII-lea, regele Charles al II-lea a încercat să limiteze activitatea cafenelelor londoneze, suspectând că în interiorul lor circulă opinii critice la adresa coroanei. Deși au existat interdicții și restricții, fenomenul nu a putut fi oprit. Popularitatea cafelei și rolul social al cafenelelor erau deja prea puternice pentru a fi eliminate, iar aceste spații au continuat să facă parte din viața urbană.

Dincolo de perioadele de interdicție și de suspiciunile politice, cafeaua turcească și-a întărit treptat rolul de ritual social. În Turcia, invitația la o cafea depășește simplul gest al servirii unei băuturi. Ea echivalează cu o deschidere către dialog, cu dorința de a împărtăși gânduri, bucurii sau neliniști. Înseamnă, de fapt, a propune o întâlnire în care conversația este la fel de importantă ca băutura din ceașcă. Este un semn de apropiere și de încredere, o formă subtilă de ospitalitate. Și modul de servire urmează reguli bine stabilite. Cafeaua este adusă fierbinte, în cești mici, iar spuma densă de la suprafață trebuie să rămână intactă, semn al unei preparări corecte. Alături se oferă un pahar cu apă, menit să curețe gustul înainte de prima înghițitură, și adesea o bucățică de lokum, care temperează amăreala intensă. Consumul nu se face în grabă. Cafeaua turcească se bea încet, cu pauze, lăsând timp zațului să se depună pe fundul ceștii și conversației să se așeze firesc. După ce cafeaua turcească este terminată, ritualul continuă cu interpretarea urmelor lăsate de zaț. Ceașca este întoarsă pe farfurioară și lăsată să se răcească, iar formele apărute sunt „citite” într-o cheie simbolică, mai degrabă ludică decât solemnă. Deși tradiția islamică privește cu rezervă practicile de ghicire, cititul în cafea a fost acceptat ca un joc social, un prilej de poveste și imaginație. Același spirit ritualic apare și în obiceiurile de căsătorie, când viitoarea mireasă pregătește cafeaua pentru mire și familia acestuia, iar ceașca sărată oferită alesului devine un test discret al răbdării și al caracterului.

Răspândirea cafelei turcești în Europa s-a produs prin rețelele comerciale care legau Orientul de marile porturi occidentale. Negustorii au fost cei care au adus boabele și obiceiul preparării lor în orașe precum Londra, unde, în 1652, s-a deschis prima cafenea după model otoman. Pentru prețul unui penny, clienții puteau bea cafea și lua parte la conversații aprinse despre politică, economie sau noutățile zilei. Aceste locuri, frecventate în principal de bărbați, au devenit rapid centre de informare și dezbatere, contribuind la formarea unei noi culturi urbane.

În timp, însă, gusturile și obiceiurile de consum s-au diversificat. Metodele italiene de preparare, în special espresso, au câștigat teren și au devenit dominante la nivel global, potrivit CNN. Comparativ cu dinamica modernă a cafenelelor occidentale, cafeaua turcească a rămas strâns legată de tradiție și de spațiul est-mediteranean, fiind asociată mai degrabă cu ritualul și cu dimensiunea culturală decât cu viteza și eficiența consumului contemporan.

Recunoașterea oficială a acestei moșteniri a venit în 2013, când UNESCO a inclus ritualul cafelei turcești pe lista patrimoniului cultural imaterial al umanității. Distincția a confirmat valoarea sa istorică și socială, subliniind că este mai mult decât o simplă băutură. În prezent, atelierele, degustările și evenimentele organizate în marile orașe occidentale încearcă să readucă în atenție această tradiție. Chiar dacă gustul puternic și textura nefiltrată pot surprinde, experiența completă – de la preparare până la conversația din jurul ceștii – continuă să atragă un public interesat de autenticitate.