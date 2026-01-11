De ce unele aplicații de navigație nu funcționează la fel peste tot

Pentru mulți călători, orientarea pe hartă a devenit un gest de rutină. Totuși, în anumite țări, aplicațiile globale de navigație se lovesc de reguli locale legate de date, de licențiere sau de transferul informațiilor cartografice. Astfel, unele funcții esențiale lipsesc, iar utilizatorii ajung să folosească aplicații locale, dezvoltate special pentru acea țară.

În Coreea de Sud, aplicațiile internaționale pot afișa hărți și puncte de interes, dar o parte dintre funcțiile de navigație nu sunt la același nivel ca în alte state. Această diferență apare din cauza regulilor care limitează folosirea și transferul datelor cartografice detaliate în afara țării.

În noiembrie 2025, Ministerul sud-coreean al Terenurilor, Infrastructurii și Transporturilor a anunțat o nouă amânare a deciziei privind solicitarea Google de a transfera date cartografice de înaltă rezoluție, cerând documente suplimentare și stabilind un termen de depunere care duce analiza în 2026. Reuters a relatat că solicitarea vizează date la scară 1:5.000, în timp ce nivelul permis anterior ar fi fost mai puțin detaliat.

Pentru turiști, această limitare înseamnă că harta poate fi folosită doar pentru orientare generală, în timp ce indicațiile de navigație, rutele optime sau ghidarea pas cu pas sunt mai slabe ori lipsesc pe unele servicii globale, în comparație cu aplicațiile locale. În 2025, subiectul a fost reluat frecvent în presa internațională, deoarece afectează atât utilizarea zilnică, cât și deplasările turistice.

În aceste condiții, cele mai folosite aplicații de navigație din Coreea de Sud sunt cele locale. KakaoMap este prezentată în Google Play ca aplicație de hărți și navigație, cu funcții de rutare, iar NAVER Map este descrisă de companie ca serviciu de hartă cu informații detaliate despre locuri, actualizate constant.

Din cauza acestor limitări, alternativa practică este instalarea și folosirea aplicațiilor locale (în principal Naver Map și KakaoMap), care au acces la date detaliate și la funcții complete de navigație pe teritoriul sud-coreean.

Contextul mai larg al restricțiilor privind exportul de date geospațiale a fost analizat în 2025 și de itif.org, care a descris guvernul sud-coreean drept unul dintre cele mai restrictive la nivelul datelor cartografice de mare precizie.

În China, diferența este și mai vizibilă: o parte importantă a serviciilor Google este blocată pe teritoriul continental, iar acest lucru afectează direct Google Maps și funcțiile aplicației. De asemenea, nu doar Google Maps, ci toate produsele Google, inclusiv motorul de căutare, sunt blocate în China.

În practică, aplicațiile Google pot funcționa limitat sau pot fi indisponibile, ceea ce duce la folosirea aplicațiilor locale.

O alternativă care pot fi folosită de turiști este Apple Maps, care are o particularitate pentru China: documentul Apple despre confidențialitatea Maps precizează că produsul Apple Maps din China folosește serviciul AutoNavi Maps. Această diferență de furnizor explică de ce, pe același telefon, funcțiile de navigație pot fi diferite de la o țară la alta.

În același ecosistem, AutoNavi (AMap) își promovează aplicația „AMap Global” în App Store ca hartă în limba engleză destinată utilizatorilor din afara Chinei, cu elemente precum trafic în timp real și opțiuni de rutare.

Un alt jucător major este Baidu Maps: listarea aplicației în Google Play descrie serviciul ca platformă de navigație și planificare de rute, cu funcții precum planificare inteligentă și asistență pentru călătorii.