Monden

De ce i-a cerut Cazacu inelul înapoi Ramonei Olaru. Ce nu ar fi suportat

Comentează știrea
De ce i-a cerut Cazacu inelul înapoi Ramonei Olaru. Ce nu ar fi suportatSursa foto: Cătălin Cazacu/ Instagram
Din cuprinsul articolului

Cătălin Cazacu a povestit la un podcast care a fost motivul real pentru care a cerut inelul de logodnă Ramonei Olaru. Acesta a explicat că obiectul simboliza un moment și era doar un obiect.

Cazacu explică situația cu inelul

          Prezentatorul a spus pe larg că nu ar fi cerut nici adidașii, nici tricourile, nici vacanțele. “Nu suntem oameni de latură îndoielnică să ne cerem cadourile înapoi.

        Nu ne cerem vacanțele, nu ne cerem adidașii, nu ne cerem tricourile, nu ne cerem nimic”, a spus Cazacu.

De ce a fost logodna piatra de moară

          Dar totul până la inel. „Inelul este altceva, inelul este un legământ pe care îl fac doi oameni. El aparține unui moment. Acel moment este definit în timp și în spațiu cu niște sentimente din partea fiecăruia.

Paradox cultural în România: se citește mai mult, dar sunt mai puțini cititori. Biblioteca, o miză incomodă pentru autorități
Paradox cultural în România: se citește mai mult, dar sunt mai puțini cititori. Biblioteca, o miză incomodă pentru autorități
Igor Dodon, după ce s-a scăldat în apă ca gheaţa: Biserica Ortodoxă din Moldova, parte integrantă a Bisericii Ortodoxe Ruse
Igor Dodon, după ce s-a scăldat în apă ca gheaţa: Biserica Ortodoxă din Moldova, parte integrantă a Bisericii Ortodoxe Ruse

 

Sursa foto: Instagram

          El simbolizează acel moment. Iar despărțirea, despre care nu spun cum a fost că știe ea din ce motive, când despărțirea s-a produs, acel lucru cumva simbolizează ceva”, a mai explicat motociclistul.

Nu a suportat să-l poarte de mână cu altcineva

            În cele din urmă, Cazacu a lămurit unde a fost problema.„Pentru tine nu mai simbolizează nimic, nu cred că mai simbolizează că nu îl mai porți. Adică să mergem mai departe, ce faci? Îl porți în continuare în timp ce ești cu următorul? Iar la foarte puțin timp îl ții pe mână și mergeți de mână cu el?

          Eu mă duc cu ideea în viitor și mă întreb ce se întâmplă cu un lucru care pentru mine a însemnat mult. Ori îl folosești într-un moment prost, ori îl pui în dulap sau îl dai la amanet. Oricare dintre scenarii nu e unul bun. Inelul era o parte din mine. Inelul era un legământ, dar s-a destrămat”, a mai declarat el. Cert este că prezentatorul i-a cerut fostei iubite inelul înapoi, ceea ce a și primit. Rămâne întrebarea dacă același inel va ajunge pe alt deget sau l-a vândut chiar el.

1
2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:44 - Paradox cultural în România: se citește mai mult, dar sunt mai puțini cititori. Biblioteca, o miză incomodă pentru au...
17:36 - Igor Dodon, după ce s-a scăldat în apă ca gheaţa: Biserica Ortodoxă din Moldova, parte integrantă a Bisericii Ortodox...
17:30 - Inflația se temperează, dar prețurile rămân mari. Cum ar putea evolua euro. Raport BNR
17:23 - Vladimir Putin, invitat de Trump să facă parte din „Consiliul Păcii” în Gaza
17:17 - Prima vizită prezidențială în peste 20 de ani. Președintele Albaniei, primit la Chișinău de Maia Sandu: „Suntem două ...
17:05 - De ce i-a cerut Cazacu inelul înapoi Ramonei Olaru. Ce nu ar fi suportat

HAI România!

Marile schimbări mondiale. Hai LIVE cu Turcescu
Marile schimbări mondiale. Hai LIVE cu Turcescu
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor

Proiecte speciale