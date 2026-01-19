De ce i-a cerut Cazacu inelul înapoi Ramonei Olaru. Ce nu ar fi suportat

Cătălin Cazacu a povestit la un podcast care a fost motivul real pentru care a cerut inelul de logodnă Ramonei Olaru. Acesta a explicat că obiectul simboliza un moment și era doar un obiect.

Prezentatorul a spus pe larg că nu ar fi cerut nici adidașii, nici tricourile, nici vacanțele. “Nu suntem oameni de latură îndoielnică să ne cerem cadourile înapoi.

Nu ne cerem vacanțele, nu ne cerem adidașii, nu ne cerem tricourile, nu ne cerem nimic”, a spus Cazacu.

Dar totul până la inel. „Inelul este altceva, inelul este un legământ pe care îl fac doi oameni. El aparține unui moment. Acel moment este definit în timp și în spațiu cu niște sentimente din partea fiecăruia.

El simbolizează acel moment. Iar despărțirea, despre care nu spun cum a fost că știe ea din ce motive, când despărțirea s-a produs, acel lucru cumva simbolizează ceva”, a mai explicat motociclistul.

În cele din urmă, Cazacu a lămurit unde a fost problema.„Pentru tine nu mai simbolizează nimic, nu cred că mai simbolizează că nu îl mai porți. Adică să mergem mai departe, ce faci? Îl porți în continuare în timp ce ești cu următorul? Iar la foarte puțin timp îl ții pe mână și mergeți de mână cu el?

Eu mă duc cu ideea în viitor și mă întreb ce se întâmplă cu un lucru care pentru mine a însemnat mult. Ori îl folosești într-un moment prost, ori îl pui în dulap sau îl dai la amanet. Oricare dintre scenarii nu e unul bun. Inelul era o parte din mine. Inelul era un legământ, dar s-a destrămat”, a mai declarat el. Cert este că prezentatorul i-a cerut fostei iubite inelul înapoi, ceea ce a și primit. Rămâne întrebarea dacă același inel va ajunge pe alt deget sau l-a vândut chiar el.