De ce e mai sănătos să-ți hrănești animalele cu cereale proaspăt măcinate?

Sănătatea animalelor depinde direct de hrana pe care le-o oferi. Mulți proprietari de câini, pisici sau crescători din gospodării aleg să folosească ingrediente naturale, pentru a susține starea de bine și energia animalelor. Un exemplu practic și eficient este introducerea cerealelor proaspăt măcinate în alimentația lor. În acest articol te ghidăm asupra motivelor pentru care această alegere susține sănătatea animalelor tale, cum să alegi cerealele potrivite și cum să eviți problemele frecvente asociate cu hrana procesată.

Cerealele proaspăt măcinate sunt boabe de grâu, porumb, ovăz și alte soiuri, zdrobite chiar înainte de a le oferi animalelor. Acest proces păstrează vitaminele, mineralele și fibrele la nivelul optim. Când intervalul dintre măcinare și hrănire rămâne scurt, animalele primesc toți nutrienții importanți pentru o dietă echilibrată. Spre deosebire de furajele vechi sau premăcinate, în care substanțele valoroase scad rapid și riscul de mucegai sau fermentare crește, hrana astfel preparată ajută la menținerea vitalității și imunității animalelor tale.

Cerealele măcinate recent oferă o sursă stabilă de carbohidrați, cu un conținut scăzut de zahăr simplu, ceea ce ajută animalele să-și mențină energia pe tot parcursul zilei. În plus, fibrele susțin funcția digestivă, iar vitaminele din complexul B contribuie la metabolism, refacere și menținerea tonusului muscular.

Minerale importante regăsite în cereale:

Magneziu: întărește sistemul nervos

Fier: sprijină transportul oxigenului

Zinc: crește rezistența la boli

De exemplu, câinii și pisicile absorb mai ușor aceste substanțe din cereale proaspăt măcinate, ceea ce se vede la nivelul blănii, a pielii și a oaselor. La păsări sau porci, o dietă echilibrată cu astfel de cereale ajută la creștere uniformă și la un nivel mai bun de imunitate.

Bogat în fibre, acest tip de hrană susține un tranzit intestinal optim și previne probleme ca balonarea sau constipația. Măcinarea boabelor mărește suprafața de contact cu enzimele digestive, iar animalele pot extrage ușor nutrienții de care au nevoie. Astfel, scade cantitatea de resturi alimentare eliminate, iar animalele devin mai active și mai vioaie.

Pentru a pregăti corect cerealele, poți utiliza mori de cereale moderne, adaptate pentru fiecare specie și volum de hrană. Aceste echipamente permit o măcinare rapidă, la dimensiunea potrivită fiecărui animal, fără efort suplimentar.

De-a lungul timpului, animalele domestice și-au adaptat digestia la dieta din gospodărie, inclusiv la consumul de cereale. Câinii pot descompune carbohidrații, spre deosebire de strămoșii lor sălbatici. Pisicile consumă cereale în cantități moderate, beneficiind de energie, însă au nevoie și de proteine de origine animală.

Păsările, rumegătoarele și porcii profită din plin de cereale măcinate, cresc mai repede și tolerează bine această hrană.

Porcinele și caii necesită o introduce treptată a cerealelor, pentru a evita tulburările digestive.

Iepurii și rozătoarele mici au nevoie de fibre brute, așa că le poți oferi cereale măcinate doar într-o proporție mică.

Păstrează cerealele întregi într-un loc aerisit și uscat, la o umiditate sub 14%. Cerealele trebuie depozitate într-un loc unde aerisirea este bună, pentru a preveni acumularea de umezeală, care poate duce la apariția mucegaiului și a altor microorganisme periculoase. Umiditatea ridicată favorizează dezvoltarea ciupercilor și bacteriilor care pot afecta calitatea furajului și sănătatea animalelor. Asigură-te că locul de depozitare este protejat de ploaie și umezeală excesivă și că există o circulație constantă a aerului pentru a menține cerealele uscate și în condiții optime de depozitare.

Lasă boabele să se usuce după recoltare pentru cel puțin 4-6 săptămâni, evitând astfel dezvoltarea microbilor sau fermentarea.

Măcină cantitatea necesară înainte de hrănire, nu cu mult timp în avans.

Introdu cerealele treptat în dieta animalului, în proporție de 30-50% din rația zilnică, ajustând în funcție de specie și vârstă.

Monitorizează blana, pielea și activitatea zilnică.

Evită să administrezi doar cereale sau să mărești excesiv cantitatea, pentru a preveni dezechilibrele alimentare. Cerealele sunt o sursă importantă de energie, dar nu trebuie să constituie singura componentă a alimentației animalelor. O dietă bazată exclusiv pe cereale poate duce la deficiențe de vitamine și minerale, afectând sănătatea animalului. Asigură-te că incluzi și alte surse de proteine și fibre în rația zilnică, pentru a menține un echilibru alimentar corect și sănătos pentru animale.

Hrănirea animalelor cu cereale proaspăt măcinate este o alegere benefică pentru sănătatea și productivitatea acestora, oferindu-le nutrienți esențiali într-o formă ușor de digerat. Prin controlul atent al ingredientelor și al modului de depozitare, poți asigura o alimentație echilibrată, care susține sistemul imunitar și metabolismul animalelor tale.