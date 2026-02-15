Monden

De ce au vrut comuniștii să-l recruteze cu orice preț pe Sergiu Celibidache

Sergiu Celibidache. Sursă foto: Captură video
Sergiu Celibidache a fost o țintă a regimului comunist, spune istoricul Stejărel Olaru. Motivul principal ar fi fost acela că el ajunsese să fie o personalitate marcantă, ceea ce ar fi ajutat regimul în a-și consolida poziția.

Sergiu Celibidache, vânat de comuniști

Marele muzician a reușit să plece din România foarte devreme, chiar înainte de instaurarea regimului comunist. ”Sergiu Celibidache  este moldovean. Născut în Roman, crescut în Iași. Și-a asumat cu multă mândrie originea. El a plecat din România în 1938. Nu a cunoscut în mod direct instaurarea regimului comunist.

Nu făcuse muzică până atunci și iată că este admis, termină Conservatorul în 1944 și în 1945 devine conducătorul Filarmonicii din Berlin. O poziție prestigioasă care îi conferă o poziție internațională și îl face celebru. Este o stea, un mare muzician, personalitate”, a explicat istoricul Stejărel Olaru.

A început să fie monitorizat din aniul 1950

Dar când a aflat de performanțele sale, regimul s-a întrebuințat în a-l recruta. ”Regimul comunist nu știe despre Celibidache prea multe în primii ani de la instaurare.

Pe la începutul anilor 1950 spionajul nostru decide să-l monitorizeze ca să îl recruteze agent. A fost un joc la care Celibidache nu a participat în mod direct”, a mai spus acesta.

Miza- personalitatea marcantă a muzicianului

Comuniștii și-ar fi dorit să obțină laudele celebrului muzician. Tocmai pentru a căpăta legitimitate în Occident. ”Singurele momente în care a fost în acest joc în mod direct au fost venirile sale în România 1970, 1978, 1979. În 1970 cu orchestra radio-difuziunii suedeze și în 1978 și 1979 ca să dirijeze orchestra filarmonicii George Enescu.

Erau momente importante pentru propagandă pentru că voiau să îl folosească pe Celibidache. Voiau să arate Occidentului că regimul se deschide și că personalități marcante ale exilului vin în România și dacă ar și lăuda regimul ar fi extraordinar, ceea ce Sergiu Celibidache nu a făcut”, a mai spus istoricul.

