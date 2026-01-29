Monden

De ce a renunțat Catinca Zilahy la numele de Roman, după câteva decenii. Ce scria, de fapt, în buletin

Comentează știrea
De ce a renunțat Catinca Zilahy la numele de Roman, după câteva decenii. Ce scria, de fapt, în buletinSursa foto: Youtube
Din cuprinsul articolului

Catinca Zilahy, sora de mamă a Oanei Roman, a explicat la o emisiune care este motivul pentru care nu se mai recomandă cu numele fostului premier. Aceasta a spus că în realitate numele ei din acte a fost mereu Zilahy: ”Mi s-a tot reproșat că mă folosesc de numele ăsta, de Roman. Eu am tot explicat că eu am avut o relație senzațională cu tata, doar că atunci când familia mea a ajuns în conjunctura știută, toată lumea mă întreba ”dar de ce nu te cheamă Roman?!„.  Și atunci la sugestia mamei, am zis să folosesc ca și nume de scenă Roman. Niciodată nu am fost în acte Roman”, a spus creatoarea de modă.

Cele două surori nu își mai vorbesc

Oana și Catinca Roman

Sursa foto: COLAJ EVZ

Relația dintre Oana și Catinca nu a fost niciodată una simplă. Drept urmare nici acum cele două nu au revenit la sentimente mai bune. Potrivit Catincăi, Oana este cea care a blocat-o.

”Oana nu vorbește deloc cu mine. Mi-a dat block de foarte mult timp. Tot așa, că a deranjat-o ceva ce am zis eu într-o emisiune. Nici nu mai știu exact, au fost atâtea discuții… O prostie absolută. Dar eu doar bănuiesc, n-am avut posibilitatea unei discuții, a fost unilaterală ruperea”, a spus aceasta.

Mioara Roman îngrijită de Oana

Cert este că unul dintre motivele disputei a fost acela că Oana a fost cea care a avut grijă de mama ambelor. Cel puțin în ultimii ani, Mioara Roman a stat în casa fiicei sale mai mici. Ba mai mult, azilul și toate cheltuielile ar fi fost acoperite în totalitate de către Oana. Lucru pe care aceasta din urmă l-a făcut public de mai multe ori.

O nouă escrocherie. Metoda prin care hoții îi conving pe oameni să le deschidă ușa
O nouă escrocherie. Metoda prin care hoții îi conving pe oameni să le deschidă ușa
Liga Europa. FCSB - Fenerbahce, 0-1. „Roș-albaștrii” sunt ca și eliminați. Live
Liga Europa. FCSB - Fenerbahce, 0-1. „Roș-albaștrii” sunt ca și eliminați. Live

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:28 - O nouă escrocherie. Metoda prin care hoții îi conving pe oameni să le deschidă ușa
23:20 - Nicuşor Dan a evitat să acuze PSD de blocarea reformelor Guvernului: Fiecare partid din coaliție are un anumit public
23:11 - „Butonul” din creier care ar putea șterge durerea pentru totdeauna. Descoperirea care poate revoluționa medicina
23:03 - Planul SUA pentru Groenlanda: baze militare noi, „Domul de Aur” și libertate operațională extinsă
22:54 - Nicușor Dan îl compătimește pe Ciucu: Opt partide fac greu de construit o majoritate în Consiliu
22:50 - Liga Europa. FCSB - Fenerbahce, 0-1. „Roș-albaștrii” sunt ca și eliminați. Live

HAI România!

Plătim miliarde să facă alții pușca mare. Hai LIVE cu Turcescu
Plătim miliarde să facă alții pușca mare. Hai LIVE cu Turcescu
Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate

Proiecte speciale