De ce a renunțat Catinca Zilahy la numele de Roman, după câteva decenii. Ce scria, de fapt, în buletin

Catinca Zilahy, sora de mamă a Oanei Roman, a explicat la o emisiune care este motivul pentru care nu se mai recomandă cu numele fostului premier. Aceasta a spus că în realitate numele ei din acte a fost mereu Zilahy: ”Mi s-a tot reproșat că mă folosesc de numele ăsta, de Roman. Eu am tot explicat că eu am avut o relație senzațională cu tata, doar că atunci când familia mea a ajuns în conjunctura știută, toată lumea mă întreba ”dar de ce nu te cheamă Roman?!„. Și atunci la sugestia mamei, am zis să folosesc ca și nume de scenă Roman. Niciodată nu am fost în acte Roman”, a spus creatoarea de modă.

Relația dintre Oana și Catinca nu a fost niciodată una simplă. Drept urmare nici acum cele două nu au revenit la sentimente mai bune. Potrivit Catincăi, Oana este cea care a blocat-o.

”Oana nu vorbește deloc cu mine. Mi-a dat block de foarte mult timp. Tot așa, că a deranjat-o ceva ce am zis eu într-o emisiune. Nici nu mai știu exact, au fost atâtea discuții… O prostie absolută. Dar eu doar bănuiesc, n-am avut posibilitatea unei discuții, a fost unilaterală ruperea”, a spus aceasta.

Cert este că unul dintre motivele disputei a fost acela că Oana a fost cea care a avut grijă de mama ambelor. Cel puțin în ultimii ani, Mioara Roman a stat în casa fiicei sale mai mici. Ba mai mult, azilul și toate cheltuielile ar fi fost acoperite în totalitate de către Oana. Lucru pe care aceasta din urmă l-a făcut public de mai multe ori.