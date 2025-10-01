Fiica Catincăi Zilahy, amenințată cu moartea. A atras multe antipatii după Asia Express

Catinca Zilahy a povestit că fiica sa, Calina, a primit mesaje dure și chiar amenințări cu moartea, după ce echipa lor a fost prima eliminată din competiția Asia Express – Drumul Eroilor. Echipa formată din Catinca și Calina a părăsit competiția după ce a refuzat să ducă la bun sfârșit ultima misiune din cursa pentru ultima șansă – aceea de a aprinde o lumânare.

În plus, la careul final, cele două și-au exprimat nemulțumirile legate de condițiile dificile la care au fost supuse pe parcursul probei, stârnind reacții mixte din partea telespectatorilor.

Catinca a spus că fiica sa, Calina Dumitrescu, a fost afectată de mesajele primite de la telespectatori, chiar dacă nu recunoaște. Fiica Mioarei Roman a declarat că s-a ajuns prea departe și că tânăra a fost amenințată cu moartea.

Acum, sunt sigură că pe Calina a afectat-o un pic mai mult pentru că tocmai cei care i-au criticat comportamentul au avut același gen de comportament, dacă nu mai rău ca ea. I-au trimis tot felul de mesaje, de la jigniri, la supoziții, la amenințări cu moartea. Lucrurile au mers până acolo”, a declarat Catinca Zilahy.

Mesajele agresive au fost trimise după ce imaginile cu cele două concurente au fost difuzate, iar comportamentul lor în timpul probelor, considerat de unii telespectatori drept neadecvat sau exagerat, a amplificat furia publicului.

Pe parcursul competiției de la Antena 1, Calina și Catinca au manifestat nemulțumiri legate de dificultatea probelor și de presiunea exercitată de ritmul concursului. În ultimele etape, tensiunea a crescut, iar cele două au refuzat să ducă la final o misiune crucială, ceea ce a condus la eliminarea lor.

La careul final, ele au dat glas frustrărilor acumulate: condițiile de concurs, solicitările organizatorilor și ritmul intens al probei au fost principalele subiecte ale discuțiilor aprinse dintre ele și prezentatoarea Irina Fodor.

În timp ce unii telespectatori au apreciat sinceritatea și curajul lor de a exprima nemulțumirile, alții au fost extrem de critici. Criticile s-au intensificat după ce postările și imaginile video au circulat pe rețelele de socializare, iar Calina a fost ținta unor atacuri online care au inclus jigniri grave și amenințări directe.

Catinca Zilahy a subliniat că experiența i-a oferit ocazia să discute cu fiica sa despre modul în care să facă față negativității din mediul online și despre importanța susținerii reciproce în fața criticilor.