De ce a decis iubita lui Toto Dumitrescu să îl reclame: Niciun părinte nu merită să-și vadă copilul în halul ăla
- Bianca Ion
- 9 iulie 2026, 08:29
Alexandra Stoica a vorbit despre decizia de a depune plângere împotriva lui Toto Dumitrescu. Tânăra a afirmat în cadrul emisiunii lui Dan Capatos că, deși inițial nu intenționa să facă acest pas, reacția tatălui său după ce a văzut-o rănită a determinat-o să își schimbe hotărârea.
De ce a decis iubita lui Toto Dumitrescu să îl reclame
Apar noi declarații în cazul în care este implicat actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu. Invitată în emisiunea lui Dan Capatos, Alexandra Stoica a vorbit despre relația cu actorul și despre incidentul petrecut la sfârșitul lunii iunie. Tânăra a explicat că, imediat după cele întâmplate, nu și-a dorit să formuleze o plângere împotriva acestuia. Ulterior, spune că și-a schimbat decizia, după ce și-a văzut tatăl afectat de starea în care a găsit-o.
Scandalul în care este implicat Toto Dumitrescu a izbucnit la finalul lunii iunie, după un incident produs într-un magazin din Sectorul 4 al Capitalei. Conflictul a continuat în stradă, unde actorul și iubita sa au avut o ceartă.
Persoanele aflate în zonă au alertat autoritățile, iar la fața locului au intervenit polițiștii, care l-au imobilizat pe fiul lui Ilie Dumitrescu.
În perioada următoare, atenția s-a concentrat asupra stării actorului, internat la Spitalul Obregia, în timp ce Alexandra a ales să nu facă declarații publice. Acum, aceasta a explicat de ce a decis să vorbească despre cele întâmplate.
Iubita lui Toto Dumitrescu: „M-a văzut plină de sânge din cap până-n picioare”
Alexandra Stoica a afirmat că momentul decisiv a fost reacția tatălui său, care a ajuns întâmplător la locul incidentului.
„Eu nu am vrut să depun plângere împotriva lui, dar m-am răzgandit. Știi cine a venit și a avut grijă de mine după acest incident? Tatăl meu care trecea pe stradă. Venise să-mi aducă cățelul acasă. M-a văzut plină de sânge din cap până-n picioare. Durerea aia din ochii lui tatălui meu…
Motivul care m-a făcut să schimb a fost faptul că niciun alt părinte nu merită să-și vadă copilul în halul în care m-a văzut tatăl meu pe mine. Doar pentru asta… Durerea mea nu a fost durerea fizică, ci faptul că tatăl meu a trebuit să mă vadă. Eu am stat la pat, pentru că eram lovită peste tot. Nu am vrut să-i fac rău, apoi văzând trauma tatălui meu, am zis «nu pot s-o las așa». Eu am încercat să trec peste, dar tatăl meu nu a trecut”, a declarat iubita lui Toto Dumitrescu în emisiunea lui Dan Capatos.
Alexandra Stoica spune că nu își va retrage plângerea
În cadrul aceleiași emisiuni, Alexandra Stoica a afirmat că nu intenționează să renunțe la plângerea depusă și nici să accepte o împăcare. Ea a spus că își dorește ca Toto Dumitrescu să își ceară scuze pentru cele întâmplate și susține că experiența prin care a trecut a determinat-o să apeleze la consiliere psihologică.
„Eu vreau să se facă dreptate. În primul rând, vreau scuze. Asta vreau. Vreau să mi se plătească măcar psihologul. Eu n-am plecat pe drumul ăsta. Eu vreau, în primul rând, să nu mi se mai defăimeze numele de către acest domn avocat și să mă ia la mișto. Să-mi spună «domnișoara farmacist». Doi la mână, așteptam niște scuze. Dacă eu depun plângerea cu acest certificat medico-legal și cu dovezile că noi eram împreună, plus acei doi ani pe care îi mai are… Plângerea este deja făcută. Știți că vânzătoarea de la magazin a fost chemată la audieri și eu nu? Nu mă cheamă nimeni să dau nicio declarație.”