Alexandra Stoica a vorbit despre decizia de a depune plângere împotriva lui Toto Dumitrescu. Tânăra a afirmat în cadrul emisiunii lui Dan Capatos că, deși inițial nu intenționa să facă acest pas, reacția tatălui său după ce a văzut-o rănită a determinat-o să își schimbe hotărârea.

Apar noi declarații în cazul în care este implicat actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu. Invitată în emisiunea lui Dan Capatos, Alexandra Stoica a vorbit despre relația cu actorul și despre incidentul petrecut la sfârșitul lunii iunie. Tânăra a explicat că, imediat după cele întâmplate, nu și-a dorit să formuleze o plângere împotriva acestuia. Ulterior, spune că și-a schimbat decizia, după ce și-a văzut tatăl afectat de starea în care a găsit-o.

Scandalul în care este implicat Toto Dumitrescu a izbucnit la finalul lunii iunie, după un incident produs într-un magazin din Sectorul 4 al Capitalei. Conflictul a continuat în stradă, unde actorul și iubita sa au avut o ceartă.

Persoanele aflate în zonă au alertat autoritățile, iar la fața locului au intervenit polițiștii, care l-au imobilizat pe fiul lui Ilie Dumitrescu.

În perioada următoare, atenția s-a concentrat asupra stării actorului, internat la Spitalul Obregia, în timp ce Alexandra a ales să nu facă declarații publice. Acum, aceasta a explicat de ce a decis să vorbească despre cele întâmplate.

Alexandra Stoica a afirmat că momentul decisiv a fost reacția tatălui său, care a ajuns întâmplător la locul incidentului.

„Eu nu am vrut să depun plângere împotriva lui, dar m-am răzgandit. Știi cine a venit și a avut grijă de mine după acest incident? Tatăl meu care trecea pe stradă. Venise să-mi aducă cățelul acasă. M-a văzut plină de sânge din cap până-n picioare. Durerea aia din ochii lui tatălui meu… Motivul care m-a făcut să schimb a fost faptul că niciun alt părinte nu merită să-și vadă copilul în halul în care m-a văzut tatăl meu pe mine. Doar pentru asta… Durerea mea nu a fost durerea fizică, ci faptul că tatăl meu a trebuit să mă vadă. Eu am stat la pat, pentru că eram lovită peste tot. Nu am vrut să-i fac rău, apoi văzând trauma tatălui meu, am zis «nu pot s-o las așa». Eu am încercat să trec peste, dar tatăl meu nu a trecut”, a declarat iubita lui Toto Dumitrescu în emisiunea lui Dan Capatos.

În cadrul aceleiași emisiuni, Alexandra Stoica a afirmat că nu intenționează să renunțe la plângerea depusă și nici să accepte o împăcare. Ea a spus că își dorește ca Toto Dumitrescu să își ceară scuze pentru cele întâmplate și susține că experiența prin care a trecut a determinat-o să apeleze la consiliere psihologică.

„Eu vreau să se facă dreptate. În primul rând, vreau scuze. Asta vreau. Vreau să mi se plătească măcar psihologul. Eu n-am plecat pe drumul ăsta. Eu vreau, în primul rând, să nu mi se mai defăimeze numele de către acest domn avocat și să mă ia la mișto. Să-mi spună «domnișoara farmacist». Doi la mână, așteptam niște scuze. Dacă eu depun plângerea cu acest certificat medico-legal și cu dovezile că noi eram împreună, plus acei doi ani pe care îi mai are… Plângerea este deja făcută. Știți că vânzătoarea de la magazin a fost chemată la audieri și eu nu? Nu mă cheamă nimeni să dau nicio declarație.”