Dan Capatos pleacă de la Antena după 20 de ani. Unde va avea o nouă emisiune

Jurnalistul și prezentatorul Dan Capatos va pleca de la Antena, semnând un nou contract pentru o nouă emisiune cu grupul Arcmedia, preluând un rol în echipa editorială de la cancan.ro.

Dan Capatos, care are o carieră de peste 20 de ani în mass-media românească, va părăsi Antena și se va alătura echipei Cancan. Experiența sa în televiziune și implicarea în dezvoltarea de formate de succes vor contribui la consolidarea activității digitale a grupului.

Radu Budeanu, CEO-ul si fondatorul ARCMEDIA, a declarat că pezența lui Dan Capatos în noua echipă se aliniază obiectivelor ARCMEDIA de a produce conținut video adaptat noilor comportamente de consum media. Capatos va aduce experiența sa în generarea de audiențe constante și conținut editorial de entertainment.

Dan Capatos va dezvolta proiecte editoriale exclusive și va contribui la extinderea și consolidarea brandului Cancan, unul dintre cele mai cunoscute trusturi de publishing din România. Colaborarea marchează revenirea sa în zona de entertainment și celebrity news, după o carieră de aproape 30 de ani în mass-media românească.

Capatos a declarat că este onorat să facă parte din trust și că, împreună cu echipa, pregătesc o surpriză de proporții pentru începutul anului viitor. „Pentru mine, de-acum înainte ‘Totul e Cancan’. Sărbători liniștite tuturor și să ne vedem sănătoși în 2026!”, a spus el, subliniind angajamentul său de a aduce conținut relevant și captivant publicului din România.

ARCMEDIA, fondat și deținut de Radu Budeanu, include agențiile Mediafax și Mediafax Foto, precum și publicații precum Gândul, G4Media și Cancan. Grupul cuprinde titluri din domenii diverse, de la sport și divertisment la lifestyle și tehnologie.

Portofoliul ARCMEDIA mai cuprinde Ciao, G4Food, Economedia, ProSport, Promotor, Ce se întâmplă, doctore?, Descoperă, go4it, go4games, Liga2, Râzi cu lacrimi, Apropo, TechRider și Pets&Cats.