Dan Capatos, după ce s-a aflat că a fost dat afară. Situația se complică

Dan Capatos a oferit prima declarație după apariția informațiilor potrivit cărora ar fi fost dat afară și emisiunea pe care o realizează ar urma să fie scoasă din grila Antena 1 începând cu anul viitor. Prezentatorul a transmis scurt pentru Evenimentul zilei că „se află în continuare pe post”, evitând să confirme sau să infirme schimbările apărute recent în presă.

Dan Capatos ne-a spus că informațiile apărute nu are legătură cu declarațiile halucinante ale lui Cristian Rizea, că are discuții normale cu angajatorul la final de contract si că va continua cu emisiunea. „De luni sunt pe post”, ne-a spus Dan Capatos. Același lucru l-a transmis și la Cancan.

„Eu mă aflu în continuare pe post. Restul e Cancan”, a spus Dan Capatos.

Mesajul său a venit într-un moment în care în interiorul televiziunii se discută intens despre reconfigurarea programelor pentru sezonul 2026.

Surse din producție au spus că discuțiile au devenit mai serioase în ultimele săptămâni, după o analiză internă legată de menținerea sau restructurarea unor formate cu istoric îndelungat în grila de late-night. Deși nu există anunț oficial, mai multe persoane implicate în proiectele postului vorbesc despre o reorganizare amplă care ar include și emisiunea moderată de Capatos.

Potrivit informațiilor vehiculate în interiorul trustului, conducerea a fost nevoită să reevalueze câteva programe considerate riscante din punct de vedere al imaginii, pe fondul presiunii generate de acuzațiile publice lansate în spațiul online la adresa prezentatorului în ultimele luni.

Declarațiile controversate ale lui Cristian Rizea – intens distribuite pe internet – nu reprezintă un dosar oficial și nu au fost urmate de vreo anchetă instituțională, însă au reactivat discuții sensibile legate de percepția publică și de modul în care astfel de episoade afectează reputația postului.

În interior, se vorbește și despre o ședință extinsă în care au fost evaluate atât impactul mediatic, cât și parcursul recent al emisiunii. Directorul de programe, Cristian Barbărasă, a condus discuția și a cerut o analiză punctuală asupra tuturor proiectelor aflate în zona de latență, acolo unde schimbările sunt, de regulă, mai puțin vizibile pentru public, dar esențiale în stabilirea direcției editoriale.

În aceeași perioadă au apărut informații conform cărora și DJ-ul emisiunii, Silviu Andrei, ar urma să fie scos din grilă. În cazul acestuia, surse din televiziune au spuscă decizia ar avea legătură cu un incident mai vechi, discutat intern anul trecut, dar care ar fi fost readus în atenție odată cu analiza generală a programelor, potrivit Cancan.

Oficial, nu există nicio poziție publică prin care Antena 1 să confirme schimbările, iar până la finalizarea contractelor pentru noul sezon, toți cei implicați rămân în continuare în schema de program a postului.