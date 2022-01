Darren Cahill a deconspirat-o pe Simona Halep. De cine se teme sportiva noastră

Darren Cahill povestește din vremea când o antrena pe româncă, afirmând că aceasta are o singură adversară în circuit de care se teme întradevăr.

Stilul de joc care nu îi priește Simonei

Toate aceste temeri au legătură cu stilul de joc pe care îl are colega de breaslă a Simonei Halep. Kaia Kanepi, în vârstă de 36 de ani, locul 115 WTA, a reușit să o învingă în trecut pe Simona Halep, în turul I de la Us Open în anul 2018, cu scorul de 6-2, 6-4. Darren Cahill a vorbit despre această frică pe care o are românca cu privire la stilul de joc abordat de către jucătoarea din Estonia, scrie impact.ro.

Astfel, Simona Halep a fost marcată de meciul pe care l-a avut la New York cu Kaia Kanepi, iar estonianca a reușit să marcheze o primă victorie la Melbourne. Sportiva în vârstă de 36 de ani a făcut o demonstrație de forță în partida cu Angelique Kerber, terminată cu scorul de 6-3, 6-3, după doar o oră și 22 de minute.

„La fiecare turneu la care mergem, în special la cele de Grand Slam, Simona mă întreabă mereu pe ce parte de tablou este Kanepi”, spunea antrenorul Darren Cahill în trecut, conform The Tennis Podcast.

Jucătoarea a trecut în turul II al Australian Open

Acum, Kaia Kanepi urmează să o întâlnească pe Marie Bouzkova în turul II de la Australian Opne. În același timp, Simona Halep o să încerce să se impună în fața lui Beatriz Haddad Maia din Brazilia.

Partida este programată să se desfășoare joi, 20 ianuarie, începând cu ora 12:00, ora României. Meciul va avea loc pe pe Rod Laver Arena, cel mai important teren de la Australian Open

Sorana Cîrstea și Kristina Kucova se vor confrunta joi dimineața, la ora 4:00, ora României. În același timp, Irina Begu o va întâlni pe Elise Martens. De asemenea, în cazul în care Emma Răducanu și Simona Halep vor trece de turul II, vor fi adversare în turul III al Australian Open.