Daniela Silivaș, „Zeița de la Seul”: De mică mi-am băgat în cap că nu sunt bună

Daniela Silivaș, o figură emblematică a gimnasticii mondiale, a fost invitată la emisiunea „Altceva cu Adrian Artene”, cu o zi înainte de a împlini 53 de ani. La Jocurile Olimpice de la Seul din 1988, a primit șapte note de zece și a câștigat trei medalii de aur, două de argint și una de bronz.

Pe 9 mai, România celebrează o legendă a gimnasticii, o sportivă care a avut un impact semnificativ în istoria sportului românesc. Este vorba despre marea gimnastă Daniela Silivaș, cunoscută în lumea gimnasticii sub denumirea de „Zeița de la Seul”. În 1988, era considerată copilul-minune al gimnasticii românești.

Daniela Silivaș a câștigat 26 de medalii în toată cariera sa: trei de aur, două de argint și una de bronz la Jocurile Olimpice de la Seoul din 1988; șapte medalii de aur, două de argint și una de bronz la Campionatele Mondiale din 1985, 1987 și 1989 și cinci medalii de aur, trei de argint și două de bronz la Campionatele Europene din 1985, 1987 și 1989.

Silivaș: de mică am avut frică de sărituri

Adrian Artene a întrebat-o despre sărituri și cei a însemnat pentru ea această provocare. Întrebarea vine în contextul în care Daniela Silivaș spunea proba aceasta îi crea mari dificultăți.

„Cred că fiecare gimnastă are o probă cu care nu prea se înțelege, de mică am avut frică de sărituri, nu eram foarte puternică, nu eram o gimnastă care să alerge și să sară peste trambulină, peste cal și cred că de mică mi-am băgat în cap că nu sunt bună la sărituri.

Am o frică de sărituri și uitându-mă în spate…chiar vorbeam cu colegele și antrenorii că ei m-au ajutat să trec peste asta. Dacă era după mine, mă lăsam de sărituri încă de mică. A trebuit să muncesc dublu la sărituri ca să ajung unde am ajuns și să am toate aparatele bune ca să câștig la individual”, a explicat Daniela Silivaș.

Daniela Silivaș: Nu știu dacă aveam frică de eșec

Adrian Artene a mai întrebat-o pe marea campioană: Ce altă frică v-a însoțit în permanență, pe lângă frica de sărituri? Frica de eșec poate?

„Nu știu dacă aveam frică de eșec, eram prea mică să înțeleg și prea copilăroasă. Voiam să câștig, dar nu aveam frica aceea că dacă nu câștig se întâmplă ceva. Cred că am fost o gimnastă curajoasă și încercam elementele noi, dar tot ce îmi aduc aminte e frica de sărituri care a rămas cu mine. Acum nu îmi place să antrenez săriturile”, a răspuns Daniela Silivaș, potrivit Cancan.