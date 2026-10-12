Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a decis să își retragă semnătura de pe inițiativa legislativă care propune înlocuirea pedepselor cu închisoarea pentru deținerea de droguri în vederea consumului propriu cu amenzi contravenționale. Senatorul liberal a explicat că proiectul nu a beneficiat de dezbaterea pe care o considera necesară și că majoritatea clasei politice și mai multe instituții s-au poziționat împotriva acestuia.

Fenechiu a anunțat luni că renunță la susținerea inițiativei legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. Proiectul a fost inițiat de senatoarea Victoria Stoiciu, iar printre semnatarii inițiali s-au numărat Daniel Fenechiu și Cristian Ghinea.

Senatorul liberal a explicat că a susținut inițiativa pornind de la nemulțumirile legate de efectele actualului sistem asupra persoanelor care dețin droguri pentru consum propriu.

„Vox populi, vox dei - mi-am retras semnătura de pe propunerea legislativă privind modificarea Legii 143/2000 privind drogurile. Atunci când am semnat, ca inițiator, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/2000, gândită și documentată de colega mea Victoria Stoiciu, am avut în vedere nu doar ineficiența evidentă a actualului cadru legislativ, care face ca trei sferturi din dosarele cu droguri să-i vizeze pe consumatori, ci mai ales consecințele umane”, a scris Fenechiu pe Facebook.

Acesta a dat exemple de tineri care au ajuns în fața instanței după ce au cultivat câteva plante de canabis sau au introdus în țară produse cu această substanță cumpărate din magazine legale din alte state.

„Consecința? Caziere pătate și aripi frânte, dar cu rezultate absolut inexistente în reducerea traficului sau a consumului de droguri. Cred că banii alocați instrumentării dosarelor consumatorilor - aproape trei sferturi din totalul dosarelor cu droguri - puteau fi pragmatic folosiți pentru deschiderea de centre și prevenție”, a adăugat senatorul.

Inițiativa legislativă depusă la Senat propune înlocuirea pedepselor cu închisoarea cu sancțiuni contravenționale pentru deținerea de droguri destinate consumului propriu. Potrivit proiectului, amenzile ar urma să fie cuprinse între 1.000 și 1.500 de lei pentru drogurile de risc și între 1.500 și 3.000 de lei pentru drogurile de mare risc.

Fenechiu a afirmat că a analizat recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și experiența Portugaliei, pe care a invocat-o ca exemplu de abordare diferită a consumului de droguri.

„Am crezut că această propunere legislativă poate genera, printr-o firească și necesară dezbatere, o lege bună. O lege care să reducă numărul de consumatori, să sporească prevenția și să crească numărul centrelor destinate tratamentului. Analizasem atât propunerea privind utilizarea canabisului în scop medical, cât și pe cea referitoare la pragul de trei grame. Chiar am crezut că vom avea o dezbatere reală cu instituțiile statului implicate, cu ONG-urile cu experiență, cu specialiști și cu foști consumatori recuperați. Vedeam acest proiect ca pe un cadru ideal de discuție, în care argumentele pro și contra să fie analizate rațional, fără emoție, fără orgolii și fără interese electorale. Din păcate, dezbaterea nu a mai avut loc”, a explicat liberalul.

Potrivit lui Daniel Fenechiu, majoritatea parlamentarilor și a partidelor politice s-au pronunțat împotriva proiectului, iar poziții similare au venit și din partea unor instituții.

„În lipsa unui dialog real și în fața poziționării contrare a majorității mediului politic, a instituțiilor statului și a Bisericii Ortodoxe Române, șansele unei analize comparative, oneste și pragmatice, au devenit minime”, a mai spus senatorul.

Acesta a explicat că a decis să își retragă semnătura și pentru a nu expune PNL criticilor legate de o inițiativă pe care o consideră un demers personal, folosit în disputa politică.

„Prin urmare, am ales să îmi retrag semnătura de pe această inițiativă legislativă. Poate că, așa cum se arată în poziția Parchetului General, subiectul nu este de actualitate… Acum”, a conchis Fenechiu.

Parchetul General s-a pronunțat împotriva inițiativei, argumentând că modificările propuse ar putea slăbi instrumentele de prevenire și combatere a fenomenului drogurilor.

La rândul său, Patriarhia Română și-a exprimat îngrijorarea față de proiect și a susținut că orice modificare a legislației trebuie să acorde prioritate protejării vieții, sănătății persoanei și binelui familiei și al comunității.

Inițiativa a fost semnată inițial de Victoria Stoiciu, Daniel Fenechiu și Cristian Ghinea. Mai mulți parlamentari liberali și reprezentanți ai altor partide, inclusiv PSD și AUR, au anunțat că nu susțin propunerea legislativă.