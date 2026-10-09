Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a sesizat Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) în legătură cu proiectul de lege B544/2026, care propune înlocuirea pedepselor penale cu amenzi contravenționale pentru mai multe fapte legate de drogurile destinate consumului propriu. Organizația solicită verificarea inițiatorilor pentru posibila săvârșire a unor infracțiuni și cere investigarea surselor lor de finanțare.

FACIAS susține că, în forma actuală, proiectul ar putea oferi protecție traficanților și ar putea încuraja consumul de droguri. În comunicatul transmis, fundația a cerut procurorilor să stabilească dacă inițiatorii au săvârșit fapte care întrunesc condițiile unor infracțiuni prevăzute de legislația penală.

În sesizarea transmisă procurorilor, FACIAS solicită verificarea eventualei săvârșiri a infracțiunii de favorizare a făptuitorului, prevăzută de articolul 269 din Codul penal, și a infracțiunii de îndemn la consumul ilicit de droguri de mare risc, prin orice mijloace, prevăzută de articolul 10 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

„FACIAS cere procurorilor să verifice dacă inițiatorii proiectului de lege B544/2026 privind drogurile destinate consumului propriu au săvârșit fapte care întrunesc condițiile infracțiunii de favorizare a făptuitorului”, se arată în comunicatul organizației.

Fundația solicită, totodată, verificarea surselor de finanțare ale inițiatorilor și stabilirea eventualelor legături financiare relevante pentru posibile fapte penale asociate promovării proiectului.

Sesizarea reprezintă o solicitare de investigare. Existența infracțiunilor invocate și eventuala răspundere penală a inițiatorilor urmează să fie stabilite de organele judiciare, în condițiile legii.

Proiectul B544/2026 a fost înregistrat la Senat pe 5 octombrie 2026. Inițiativa legislativă propune ca deținerea fără drept de droguri destinate consumului propriu să nu mai fie sancționată penal, ci prin amenzi contravenționale.

Pentru drogurile de risc, amenzile propuse sunt cuprinse între 1.000 și 1.500 de lei. În cazul drogurilor de mare risc, sancțiunile ar urma să fie între 1.500 și 3.000 de lei.

Modificarea ar viza și cumpărarea, cultivarea, producerea și fabricarea drogurilor destinate consumului propriu.

În prezent, Legea nr. 143/2000 prevede pentru aceste fapte închisoare de la trei luni la doi ani sau amendă penală în cazul drogurilor de risc. Pentru drogurile de mare risc, pedeapsa prevăzută este închisoarea de la șase luni la trei ani.

Proiectul legislativ propune trecerea în categoria contravențiilor și a faptelor de introducere sau scoatere din țară, fără drept, a drogurilor destinate consumului propriu.

Pentru drogurile de risc, amenzile ar urma să fie între 1.500 și 2.000 de lei, iar pentru drogurile de mare risc, între 2.000 și 3.500 de lei.

Potrivit comunicatului FACIAS, proiectul prevede și dublarea amenzii maxime în anumite situații, de exemplu atunci când fapta este comisă de un cadru medical.

În prezent, introducerea sau scoaterea din țară a drogurilor fără drept se pedepsește cu închisoare de la cinci la 15 ani pentru drogurile de risc și de la 10 la 20 de ani pentru drogurile de mare risc. Legea prevede, de asemenea, interzicerea unor drepturi.

Pentru a susține demersul, fundația face referire la barometrul „Criza invizibilă a drogurilor”, realizat de Alianța Binelui Comun (ABC), o inițiativă a FACIAS.

Potrivit datelor prezentate în comunicat, instituțiile au raportat 6.548 de cazuri sau pacienți cu vârste sub 25 de ani aflați în evidențele medicale.

Instituțiile din 40 de județe au comunicat 3.827 de persoane sub 25 de ani trimise în judecată în cauze legate de droguri. În alte date centralizate, instituțiile din 30 de județe au raportat 477 de persoane din aceeași categorie de vârstă ajunse în penitenciare.

Separat, datele naționale pentru anul 2023 indică 3.089 de urgențe medicale asociate consumului de droguri și 34 de decese, la nivelul tuturor grupelor de vârstă. Dintre acestea, 25 au fost provocate de supradoze.

FACIAS solicită DIICOT să efectueze verificările cerute și să stabilească dacă există fapte care pot atrage răspunderea penală a inițiatorilor proiectului B544/2026.