Patriarhia Română și-a exprimat îngrijorarea față de proiectul de lege privind dezincriminarea unor fapte referitoare la deținerea de droguri pentru consum propriu și a transmis că orice modificare legislativă în acest domeniu ar trebui să aibă ca priorități apărarea vieții, sănătatea persoanei și binele familiei și al comunității.

Potrivit unui comunicat al Biroului de Presă al Patriarhiei Române,o atenție deosebită ar trebui acordată copiilor și tinerilor, aflați într-o etapă a vieții în care au nevoie de repere morale și de modele de viețuire sănătoasă.

„Nicio modificare legislativă nu ar trebui să creeze impresia că folosirea drogurilor reprezintă un fapt lipsit de gravitate sau un comportament firesc. Prevenirea consumului, educarea tinerilor şi sprijinul familiei trebuie să prevaleze întotdeauna”, a transmis Patriarhia Română.

Biserica a atras atenția și asupra responsabilității celor care exploatează vulnerabilitatea oamenilor prin traficul de droguri și și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini persoanele afectate de adicții și familiile acestora.

„În faţa unor asemenea practici, societatea este chemată să manifeste fermitate, pentru a apăra în special copiii şi tinerii şi pentru a împiedica răspândirea unor comportamente care aduc suferinţă persoanei, familiei şi comunităţii”, a transmis sursa citată.

Patriarhia a arătat că, din experiența pastorală a Bisericii, multe dintre problemele provocate de dependențe nu se rezolvă prin izolare și stigmatizare, ci prin sprijin pentru vindecare.

„Experienţa pastorală a Bisericii arată că multe dintre rănile oamenilor provocate de dependenţe nu se vindecă prin izolare şi stigmatizare, ci prin compasiune şi sprijin pentru vindecare. În acest sens, Biserica Ortodoxă Română reafirmă disponibilitatea sa de a fi alături de persoanele afectate de adicţii şi de familiile acestora, prin rugăciune, consiliere pastorală şi ajutorare fraternă”, a transmis Patriarhia Română.

În același context, un proiect de lege care ar înlocui pedepsele cu închisoarea pentru drogurile deținute în vederea consumului propriu cu amendă contravențională a fost depus la Senat, în calitate de primă cameră sesizată.

Inițiativa a fost depusă de senatorii Daniel Fenechiu (PNL), Cristian Ghinea (USR) și Victoria Stoiciu (neafiliat).

Proiectul prevede, pentru drogurile de risc, amenzi cuprinse între 1.000 și 1.500 de lei, iar pentru drogurile de mare risc, amenzi între 1.500 și 3.000 de lei.

Patriarhia Română și-a exprimat speranța ca autoritățile publice și toate persoanele implicate în dezbaterea proiectului să aibă ca obiective principale sănătatea persoanelor, armonia familiei, protejarea tinerei generații și sprijinirea celor afectați de consumul de droguri.